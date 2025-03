Confartigianato Legno Arredo promuove il primo report di sostenibilità di Categoria

Un’iniziativa innovativa per raccogliere dati e valorizzare l’impegno delle aziende

LECCO – Confartigianato Imprese Lecco, con la Categoria Legno Arredo, ha avviato un’importante iniziativa per raccogliere informazioni sulla sostenibilità nel settore, con l’obiettivo di realizzare il primo report di sostenibilità di gruppo. Questa iniziativa permetterà alle aziende del comparto di aderire alla creazione di un documento aggregato, utile a rappresentare e valorizzare l’impegno delle imprese artigiane nei confronti della sostenibilità.

“Si tratta della prima esperienza di questo tipo – spiegano da Confartigianato Imprese Lecco – che potrebbe diventare un modello da replicare anche in altre categorie, fornendo alle imprese strumenti concreti per presentare la propria politica di sostenibilità a stakeholder e clienti sempre più attenti agli aspetti ESG (Environmental, Social, Governance)”.

Il questionario raccoglie informazioni su tre aree fondamentali:

· Aspetti ambientali: utilizzo di componenti o prodotti certificati, riciclo dei materiali, consumo energetico.

· Aspetti sociali: inserimento di giovani, sicurezza sul lavoro, welfare aziendale.

· Aspetti di governance: gestione della sostenibilità, indicatori di performance, codice etico.

“I partecipanti avranno diversi vantaggi – proseguono da Confartigianato – In primo luogo, riceveranno una valutazione gratuita immediata, che li aiuterà a capire se la loro azienda è già allineata ai criteri ESG o se necessiti di miglioramenti. Molte aziende, infatti, sono già sostenibili senza saperlo. Inoltre, i dati – raccolti in forma anonima – aiuteranno a strutturare iniziative mirate per supportare le imprese nella transizione verso una maggiore sostenibilità e competitività”.

Confartigianato infine ricorda che “i risultati dell’indagine contribuiranno alla creazione di un report di sostenibilità di settore, rafforzando la filiera del Legno-Arredo e valorizzando il lavoro delle imprese artigiane in linea con il report di sostenibilità di cui Confartigianato Imprese Lecco si è dotata lo scorso anno”.

Le aziende possono partecipare compilando il questionario (LINK https://it.surveymonkey.com/r/88QLXTS)