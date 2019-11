Confartigianato. Premio Fedeltà Associativa, 31 aziende sul palco

Premiate le aziende iscritte da oltre 40 anni

Durante la cerimonia consegnati anche due premi speciali

LECCO – Come da tradizione, l’assemblea di Confartigianato Imprese Lecco che si è svolta nel pomeriggio di oggi, 25 novembre, è stata anche l’occasione per consegnare il Premio Fedeltà Associativa. Sul palco dell’auditorium della Casa dell’Economia sono saliti gli imprenditori artigiani in rappresentanza di 31 aziende che fanno parte di Confartigianato Imprese Lecco da oltre 40 anni. Consegnati anche due premi speciali a Mario Gianola (Gi Tre di Bellano) e Giuseppe Spreafico (Delta Impianti di Oggiono).

L’ELENCO DI TUTTI I PREMIATI