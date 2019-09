Confartigianato, ripartono i corsi di formazione autunnali

Iscrizioni aperte, le lezioni prenderanno il via nel mese di settembre

I corsi sono aperti anche ai non associati e ai privati

LECCO – Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi trasversali e professionalizzanti organizzati da Confartigianato Imprese Lecco che prenderanno il via nel mese settembre.

“I nostri corsi – spiega Matilde Petracca, responsabile Welfare e Relazioni organizzative di Confartigianato Imprese Lecco – sono progettati prima di tutto per gli imprenditori delle aziende associate e i loro collaboratori, ma quasi tutti sono aperti anche ai non associati e ai privati. A partire dalle prossime settimane sono previsti quattro corsi serali di lingua straniera di diverso livello e tipologia (inglese, tedesco, spagnolo), tre corsi tecnici rispettivamente di CAD 2D, saldatura e rinnovo CQC merci e infine un utile e interessante percorso sull’arte delle negoziazione. Il nostro obiettivo è stare al fianco degli imprenditori nella loro crescita professionale per aumentare la competitività aziendale. In un mondo sempre più globalizzato e veloce, è più che mai importante avere accesso a corsi tenuti da professionisti se si vuole incrementare il proprio business e avere la possibilità di arricchire il proprio curriculum. Confartigianato Imprese Lecco offre competenza e professionalità con corsi al passo coi tempi. Ecco perché abbiamo creato un’offerta a 360 gradi con costi competitivi e accessibili. La novità di quest’anno riguarda poi la modalità di iscrizione: grazie all’avvio del nuovo sito internet www.artigiani.lecco.it è possibile pre-iscriversi al corso prescelto comodamente da casa, compilando un semplice form online”.

Questo il dettaglio completo dei prossimi corsi:

Spagnolo intermedio: docente madrelingua, 30 ore, lezioni il mercoledì sera 18.30-20.30 dal 18/9, incluse 3 lezioni di spagnolo commerciale (6 ore) a gennaio;

Tedesco base livello 2: docente madrelingua, 30 ore, lezioni il giovedì sera 18.30-20.30 dal 19/9, incluse 3 lezioni di tedesco commerciale (6 ore) a gennaio;

Inglese conversazione: livello intermedio, docente bilingue, 14 ore, lezioni il mercoledì sera 18.30-20.30 dal 25/9, previsto test d’ingresso;

Inglese beginner (principianti): docente madrelingua, 24 ore, lezioni il lunedì sera 18.30-20.30 dal 30/9

CAD 2D base: presso Fondazione Clerici sede di Lecco, 24 ore, lezioni il mercoledì sera 18.30-20.30 dal 18/9

L’arte di negoziare: i segreti per uscire vincenti da trattative e conflitti: 16 ore, lezioni il giovedì pomeriggio 13-17 dal 3 al 24 ottobre

Tecniche di saldatura: presso CFP “Aldo Moro”di Valmadrera, 40 ore, lezioni il mercoledì pomeriggio 14-18 dal 9/10, con esame di certificazione RINA per il conseguimento del patentino (possibilità di frequenza corso 8 ore per chi deve solo rinnovare un patentino in scadenza).

Rinnovo CQC merci: 35 ore, lezioni il sabato 8-15 dal 23/11 al 07/03, una volta al mese.

Per ogni informazione è possibile contrattare l’Ufficio Formazione allo 0341 250200 o formazione@artigiani.lecco.it