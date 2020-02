Confartigianato: trasformazione digitale, istruzioni per l’uso

Pillole digitali per artigiani 4.0, ciclo di incontri in Confartigianato Lecco

Social media, E-commerce, Industria 4.0 e Cyber sicurezza

LECCO – Artigiani a scuola di tecnologie digitali. La categoria “Nuove tecnologie” di Confartigianato Imprese Lecco organizza quattro incontri dedicati alle principali tematiche che riguardano il processo di trasformazione digitale a cui anche le imprese artigiane e le MPMI in generale sono chiamate a far fronte.

“Lo scenario digitale in cui operano le aziende artigiane oggi vive un continuo e frenetico cambiamento – spiega Paolo Grieco, responsabile della categoria – Per questo abbiamo pensato di organizzare un ciclo di incontri gratuiti per aggiornare gli imprenditori sulle novità digital e stare al passo coi tempi. Le lezioni saranno tenute da nostri associati specializzati sui temi. Toccheremo da vicino l’uso dei social network, gli incentivi legati al piano “Impresa 4.0”, e-commerce e cyber sicurezza. Tutti elementi che un’azienda deve conoscere e tenere presente nella pianificazione del proprio business”.

Si inizia giovedì 20 febbraio alle 18.30 con “Il social giusto per la tua impresa” tenuto da Antonio Pizzotti di Operathing Srl di Valmadrera per proseguire poi il 19 marzo con un focus dedicato al commercio online a cura di Sergio Sibio della Sixor Srl di Merone. Il 2 aprile si affronterà il tema “Impresa 4.0” con approfondimento sugli incentivi a disposizione delle aziende ed esempi pratici su come investire in macchinari digitali con Marco Buffoni di AMB Srl di Malgrate e Armando Dragoni, responsabile del servizio fiscale di Confartigianato Imprese Lecco. Chiude questo primo ciclo di seminari giovedì 16 aprile l’appuntamento dedicato alla sicurezza informatica: quali sono le minacce dei virus e degli attacchi informatici e come difendersi con Stefano Vassena di ABZ Soluzioni informatiche srl di Valmadrera.

“La nostra Associazione è impegnata ad accompagnare passo passo gli imprenditori in un momento di profonda trasformazione, che non solo rappresenta un’opportunità di crescita per le imprese, ma quasi un obbligo – conclude Daniele Riva, presidente Confartigianato Imprese Lecco – Il tema del digitale sarà infatti tra quelli più importanti e necessari da affrontare per l’evoluzione e la sopravvivenza delle MPMI nel prossimo decennio. Invito tutti i nostri associati a partecipare a uno o a tutti gli incontri programmati, anche perché hanno il pregio di essere tenuti da artigiani che conoscono bene il nostro mondo e le nostre necessità. Inoltre, il lavoro di rete portato avanti dalla squadra di Confartigianato permette di trovare in un unico interlocutore tutte le risposte. Prendiamo il tema del 4.0 : in un unico incontro conosceremo sia gli incentivi disponibili che le modalità per accedervi e le attenzioni dal punto di vista fiscale perché il processo vada a buon fine in termini di ammortizzamento e recupero dei crediti spettanti”.

Per iscriversi ai singoli appuntamenti, aperti anche ai non soci di Confartigianato, visitare il sito www.artigiani.lecco.it sezione eventi. I seminari si svolgono nella sede di Lecco dell’Associazione dalle 18.30 alle 20.00