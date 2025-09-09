Confartigianato. Un nuovo presidente per la Zona 3: il timone a Francesco Rotta

LECCO – C’è un nuovo presidente alla guida della Zona 3 di Confartigianato Imprese Lecco. Si tratta di Francesco Rotta, imprenditore associato che aveva già rivestito ruoli di rilievo in seno all’Associazione. In particolare, è stato vicepresidente vicario nel Comitato di presidenza guidato dall’allora presidente Arnaldo Redaelli, scomparso nelle scorse settimane.

Il consiglio direttivo, emerso al termine di un’assemblea elettiva particolarmente partecipata, a conferma del positivo trend incontrato già in occasione dei momenti assembleari delle altre Zone e delle Categorie tenuti negli ultimi mesi, sarà composto per il prossimo mandato da Mauro Corti come rappresentante comunale di Civate, Fabio Mauri per Oliveto Lario, Maurizio Maglia per Valmadrera e dallo stesso presidente Rotta per Lecco.

“Il mio è stato sempre uno spirito di servizio, nei confronti dell’Associazione e delle imprese del territorio – ha affermato il presidente Rotta dopo l’elezione -. Conoscendo molto bene la città, il circondario e il relativo tessuto economico, anche in funzione dell’attività di rappresentanza che grazie a Confartigianato ho svolto anche in Camera di Commercio, mi sono voluto mettere a disposizione e ringrazio i colleghi per la fiducia. Gli argomenti sul piatto sono tanti, a partire dalla viabilità, che per quest’area è uno dei più delicati. Molte imprese hanno scelto di lasciare la città, che ha virato con decisione verso il turismo, ma senza gli artigiani (penso ad esempio ai falegnami, ai vetrai, agli elettricisti) cittadini e aziende incontrerebbero difficoltà rilevanti nel risolvere problemi di vita quotidiana. Sono convinto ci sia sempre bisogno degli artigiani e noi siamo a disposizione, tant’è vero che l’iniziativa “Aperto per ferie” è nata proprio per strutturare questa disponibilità”.

“Le assemblee di Zona – è intervenuta la presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Ilaria Bonacina – rappresentano un momento fondamentale di partecipazione e confronto con i territori. Il coinvolgimento registrato anche in questa occasione è un segnale chiaro della vitalità del nostro sistema e della volontà delle imprese di esserci, di contare e di contribuire attivamente al lavoro dell’Associazione”.

“Il dialogo con le Zone è uno strumento prezioso per intercettare i bisogni reali delle imprese. Temi come viabilità, vivibilità urbana e interazione con le amministrazioni locali – ha concluso il segretario generale Matilde Petracca – richiedono ascolto e visione: solo attraverso un presidio costante sul territorio possiamo continuare a garantire risposte puntuali ed efficaci”.

Le cariche elette saranno formalmente ratificate durante la prossima assemblea privata.