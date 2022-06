Confcommercio, “50&Più” in assemblea. La relazione di Eugenio Milani

L’assemblea annuale di “50 & Più” Confcommercio Lecco

Il ricordo dello scomparso Claudio Vaghi e le iniziative sostenute nell’ultimo anno

LECCO – Si è tenuta lunedì, presso la sede di Confcommerco Lecco, la tradizionale assemblea annuale di 50&Più Lecco.

Al centro dei lavori la relazione del presidente, Eugenio Milani: “Prima di dare inizio a questa riunione ritengo doveroso che il nostro primo pensiero vada rivolto al caro Presidente Onorario Claudio Vaghi, scomparso nell’ottobre dell’anno scorso. Claudio ha rappresentato un grande esempio di dedizione alla 50&Più; oltre ad essere stato il promotore e fondatore della sezione territoriale provinciale lecchese, una volta che siamo divenuti Provincia negli anni ’90, ha svolto importanti incarichi a livello nazionale”.

Dopo avere portato i saluti del presidente e del direttore di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati e Alberto Riva, il presidente Milani ha evidenziato:

“E’ un appuntamento questo che mancava da due anni, un tempo interminabile, causato dall’imperversare della pandemia. E’ stato un periodo in cui il sentimento prevalente, specie durante l’isolamento forzato, era quello dell’angoscia. Nonostante queste difficoltà oggettive, il nostro personale del Patronato Enasco ha continuato il suo lavoro presidiando l’ufficio fin dai primi mesi dell’insorgere del Coronavirus, risolvendo così i numerosi problemi previdenziali e fiscali e le scadenze dei nostri soci”.

Dopo avere ringraziato le operatrici dell’Enasco Lecco (“E’ merito loro se il delta tra il numero dei nuovi soci, rispetto a quelli persi, è risultato attivo”), ha evidenziato come la pandemia abbia “accelerato la transizione verso le adozioni di tecnologie digitali”.

Dati, questi ultimi, che emergono da uno studio promosso dalla 50&Più e la Fondazione Leonardo, su input del presidente Nazionale Carlo Sangalli, e raccolti in un libro “Ipotesi per il futuro degli anziani”, presentato da Milani durante l’assemblea lecchese: “Questa pubblicazione approfondisce l’approccio degli anziani verso le nuove tecnologie, facendo emergere dati sorprendenti. Per migliorare la capacità di gestire questi strumenti, il Direttivo Lecchese 50&Più intende promuovere per fine anno un corso dedicato”.

Il presidente ha poi dato spazio al Premio Internazionale Letterario Manzoni, che la 50&Più, dal 2005, sostiene attivamente, in favore della città, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e Provinciale, della Camera di Commercio e grazie anche al main sponsor Acel Energie, con il supporto scientifico del Centro Nazionale Studi Manzoniani e di una Giuria tecnica prestigiosa:

“Una manifestazione di grande rilevanza culturale per celebrare la figura del più grande romanziere italiano così profondamente legato al nostro territorio”. Quindi ha parlato di altre iniziative aggregative e culturali (dalla visita a Parma dell’autunno 2020 alle Olimpiadi in Puglia nel settembre 2021), soffermandosi inoltre su temi socioeconomici che incidono sulla vita di tutti i pensionati e sulle azioni portate avanti per migliorarne le condizioni: “Sono due i fattori principali alla base delle nostre richieste: il meccanismo di adeguamento automatico del valore delle pensioni alle variazioni dei prezzi con un nuovo paniere e la diminuzione del prelievo fiscale sui redditi pensionistici”.

Il presidente ha poi concluso con un auspicio: “Faccio mie le parole dello scrittore Gianrico Carofiglio, colte in una sua intervista sulla nostra rivista cartacea di 50&Più che ricevete mensilmente e che vi invito a leggere sempre con assiduità: “Continuiamo ad avere un’idea di sana speranza, di comunità, di solidarietà”. Sono azioni e pensieri che già mettiamo in atto sia nei confronti delle nostre famiglie, aiutando figli e nipoti, che nei riguardi della comunità, che vede impegnati moltissimi di noi ad espletare servizi sociali nel campo della scuola e dell’assistenza a chi non è più autosufficiente. Queste parole devono sempre essere da stimolo per un futuro migliore da regalare ai nostri figli e nipoti”.