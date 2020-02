Confcommercio apre ai nuovi associati: “Tanti servizi per ridare fiducia al settore”

Inizia la campagna associativa 2020 di Confcommercio Lecco. Fiducia, opportunità e servizi.

Peccati: “Siamo a fianco degli imprenditori che operano nel terziario”

LECCO – “Se credi nelle opportunità, scegli i nostri servizi”. E’ questo il messaggio che caratterizza la nuova campagna associativa 2020 promossa da Confcommercio Lecco.

A Lecco sono già stati affissi i classici 6×3 pubblicitari: l’idea è quella in primis di arrivare agli associati, ma con l’ambizione anche di sensibilizzare i futuri imprenditori o quanti la loro attività ce l’hanno da tempo ma non sono iscritti a Confcommercio Lecco.

Il filo conduttore della campagna, studiata negli scorsi mesi dall’Ufficio Marketing della associazione di piazza Garibaldi, è quello relativo alle opportunità che Confcommercio Lecco offre grazie ai servizi che eroga in diversi campi.

“Il messaggio che volevamo dare è un messaggio di fiducia: il momento che vivono gli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi che noi rappresentiamo non è facile – commenta il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – Siamo consapevoli delle difficoltà che ogni imprenditore deve affrontare, ma siamo altrettanto convinti del ruolo che Confcommercio Lecco può giocare e delle risposte che noi possiamo dare. L’associazione vuole essere a fianco di chi opera nel terziario di mercato”.

La campagna: stop al pessimismo

Per sintetizzare le diverse problematiche a cui va incontro un imprenditore sono state individuate alcune frasi che sintetizzano stati d’animo e pensieri comuni nei commercianti. Le frasi scelte? “Se continua così, il mese prossimo chiudo”; “Tornassi indietro non aprirei”; “Domani vado in banca e alzo la voce”; “Tanto vendo meno di prima”. Tutte sbarrate (per fare capire che le cose non necessariamente devono andare così) e poi seguite da un perentorio “Invece no”.

Di fronte poi a una sorta di sintesi del possibile pensiero negativo del commerciante, racchiusa nella frase “Non mi rimane mai in tasca niente, ogni giorno ce n’è sempre una e devo sempre fare tutto io”, la riposta diventa il messaggio che sta alla base di questa campagna associativa 2020: “Se credi nelle opportunità, scegli i nostri servizi”.

“Qui in Confcommercio Lecco si possono trovare tanti servizi che magari nemmeno si conoscevano – rimarca il direttore dell’associazione, Alberto Riva – Dalla gestione contabilità alle consulenze gratuite; dal servizio sindacale e paghe ai corsi di formazione; dai finanziamenti a tasso agevolato a sconti e convenzioni”. Tutte opportunità da sfruttare al meglio.