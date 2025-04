Confcommercio. ‘Caffetteria di base’, si parte il 29 aprile

Il corso si terrà per 4 martedì consecutivi

LECCO – Un viaggio affascinante nell’universo della caffetteria, progettato per fornire una formazione completa e pratica a chi sogna di intraprendere una carriera come barista o avviare la propria attività nel settore o a chi vuole accrescere le proprie competenze. Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, ha deciso di organizzare e proporre anche quest’anno il corso “Caffetteria di base”, che si terrà per 4 martedì consecutivi (dalle ore 18 alle ore 21) nella cucina attrezzata situata presso Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4.

L’appuntamento, destinato sia a chi inizia da zero sia a chi desidera perfezionare le proprie abilità, è in programma il 29 aprile e il 6-13-20 maggio. Le iscrizioni vanno effettuate entro venerdì 18 aprile: è previsto un rimborso del 50% della quota per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

Il percorso, realizzato in collaborazione con Caffè El Mundo e Caffè Frigerio, rappresenta una opportunità da non perdere per un’avventura sensoriale dove poter scoprire i segreti della preparazione del caffè, dalla macinazione dei chicchi alla creazione di deliziosi caffè espresso e cappuccini. Il tutto con l’obiettivo di offrire un’esperienza unica ai clienti.

Il programma è il seguente: il mondo del caffè: dalle origini alla raccolta e lavorazione del frutto, le varietà, le miscele, la tostatura; uso corretto delle attrezzature e degli strumenti utili all’operatore, manutenzione ordinaria della macchina e del macinadosatore; la preparazione dell’Espresso perfetto e del cappuccino; preparazione dei principali prodotti di caffetteria; nuovi prodotti e nuove tendenze della caffetteria; esercitazioni.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effettuare entro il 18 aprile) contattare Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.