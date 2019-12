Confcommercio consegna i contributi di solidarietà alle imprese associate colpite dalle alluvioni

I contributi assegnati ai commercianti di Dervio, Primaluna, Premana e Casargo

Il presidente Peccati: “Segnale concreto di vicinanza al territorio”

LECCO – Tra giugno e agosto il maltempo ha colpito pesantemente il nostro territorio, creando enormi problemi a diversi Comuni: se a giugno a essere colpiti sono stati soprattutto Dervio, Premana e Primaluna, ad agosto l’alluvione ha messo in ginocchio in particolare Casargo. Per venire incontro alle imprese associate di questi Comuni Confcommercio Lecco ha deciso di intervenire attingendo dal Fondo di Solidarietà (istituito nel 2007 per aiutare i commercianti in difficoltà per calamità naturali o lavori pubblici svolti in periodi poco opportuni o in colpevole ritardo) per sostenere dieci aziende.

“Quest’anno abbiamo voluto dare una mano a quelle realtà associate particolarmente colpite dalle alluvioni della scorsa estate – spiega il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – Con questo contributo non risolviamo tutti i problemi né andiamo risanare i danni subiti, ma vogliamo dare un segnale ed esprimere un gesto di attenzione e di vicinanza concreto”.

La consegna dei contributi (che l’anno scorso erano stati assegnati a oltre 30 commercianti di Paderno, Robbiate e Verderio penalizzati dalla chiusura del Ponte di Paderno) si è tenuta sabato scorso.

Il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, e il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva, dapprima sono saliti a Primaluna per consegnare il contributo al bar Al Caffettino di via Provinciale di Maria Grazia Morosini: assente la titolare, l’assegno è stato consegnato a una sua dipendente, alla presenza anche dell’assessore del Comune di Primaluna, Claudia Paroli. Quindi, sempre in mattinata, Peccati e Riva si sono recati in Comune a Casargo dove sono stati accolti dal sindaco Antonio Pasquini e dall’assessore e vicesindaco Wilma Berera. Qui, alla presenza anche della presidente della Zona Valsassina di Confcommercio Lecco, Angela Gobbi, sono stati consegnati i contributi a cinque imprese, 4 di Casargo – Artigianpelle di Codega Flora (negozio di abbigliamento di via Roma), Bar Sport di Muttoni Stefania sempre in via Roma, Antonio Roveda (alimentari-macelleria in via Italia) e Fratelli Muttoni e E B. snc (ditta di arredamento di via Nuova) – e una di Premana, ovvero l’Elephant Cafe di Ambrosioni Vanessa & C. sas (pubblico esercizio di via Roma).

Nel pomeriggio infine tappa a Dervio, dove il consigliere delegato Angelo Sandonini ha rappresentato l’amministrazione locale alla consegna dei contributi di Confcommercio Lecco alle imprese L’Oasi di Lorenzoni e Curti snc (ristorante-pizzeria di via alla Folla), Alimentari Sala di Sala Vittorio & C. sas (alimentari-macelleria di via alla Folla), Al Rustic di Paola Luglio & C. sas (bar-ristorante situato sul Lungolago degli Ulivi) e Turisport srl (campeggio sempre sul Lungolago degli Ulivi). Alla cerimonia di Dervio ha partecipato, oltre al presidente Peccati e al direttore Riva, anche il presidente della Zona Lago, Ferruccio Adamoli.