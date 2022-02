Confcommercio: due corsi di inglese e social per conquistare i clienti

“Inglese: 200 parole per accogliereil turista” e “Comunicare per fare business sui social”

Due corsi in partenza il 21 febbraio in Confcommercio

LECCO – Due proposte in ambiti diversi, ma unite dalla volontà di fornire strumenti e competenze indispensabili per posizionarsi al meglio sul mercato, dando risposte ai clienti e aumentando la propria attrattività.

Il prossimo 21 febbraio prenderanno il via i corsi “Inglese: 200 parole per accogliere il turista” e “Comunicare per fare business sui social”, entrambi organizzati da Cat Unione Lecco, la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco: le iscrizioni per i due percorsi vanno effettuate entro il 14 febbraio.

Il primo, “Inglese: 200 parole per accogliere il turista”, viene riproposto proprio in vista della prossima stagione primaverile-estiva, da cui ci si attende un ritorno di visitatori stranieri sul territorio. In questo senso è fondamentale che gli operatori si facciano trovare preparati per poter accogliere al meglio i clienti esteri che sceglieranno la nostra provincia per una vacanza o per motivi di lavoro. E per farlo la conoscenza della lingua inglese è indispensabile. Il corso (21 ore: il lunedì dalle ore 9 alle ore 12) è rimborsato al 100% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo ed è rivolto in particolare alle strutture turistico ricettive (alberghi, rifugi, campeggi, ristoranti, bar, B&B, agriturismi) e ai commercianti al dettaglio. Il docente bilingue affiancherà a strumenti didattici tradizionali alcuni momenti di coinvolgimento attivo e role-play. Il calendario è il seguente: 21-28 febbraio; 7-14-21-28 marzo, 4 aprile 2022.

Il secondo, “Comunicare per fare business sui social”, rappresenta invece una novità per le proposte del Cat ed pensato è per tutti coloro che hanno l’esigenza di acquisire visibilità, notorietà e reputazione per il proprio brand, nonché fiducia e conversioni, attraverso l’utilizzo dei principali social. Il corso, in programma lunedì 21 febbraio dalle ore 14 alle ore 18, vuole fornire una strategia e consigli pratici ed efficaci per aiutare i partecipanti a capire come creare contenuti utili sui social, così da conquistare nuovi clienti e vendere di più. In questo caso è previsto un rimborso del 50% del costo di iscrizione per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

Per informazioni e iscrizioni (da effettuare per entrambi entro lunedì 14 febbraio) contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it.