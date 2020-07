Confcommercio, due corsi tecnici in programma nel mese di settembre

Aperte le preiscrizioni per “Paghe e contributi” e “Contabilità”

I corsi si terranno con la collaborazione di esperti professionisti

LECCO – Accrescere la propria professionalità e le proprie competenze rappresenta sempre un valore aggiunto per ogni lavoratore, sia esso autonomo o dipendente. Ma oggi, con gli scenari che si prospettano, diventa fondamentale farsi trovare pronti in un mercato del lavoro ancora più complesso e in cui la concorrenza è destinata a crescere. Proprio sapendo che le imprese del terziario di mercato saranno sempre più alla ricerca di collaboratori preparati e di qualità, Confcommercio Lecco propone per il mese di settembre due percorsi formativi su “Paghe e contributi” e “Contabilità”, con la collaborazione di esperti professionisti. Le preiscrizioni a entrambi i corsi tecnici sono già aperte.

Il 9 settembre partirà il corso “Paghe e contributi – livello base” (40 ore complessive). Le lezioni sono in programma il mercoledì dalle ore 9 alle ore 13 nel laboratorio informatico di Confcommercio Lecco con l’ausilio di un software paghe. L’obiettivo del corso è quello di formare in modo teorico e pratico una figura professionale capace di gestire le problematiche legate all’amministrazione del personale e all’elaborazione di paghe e contributi, partendo dalla conoscenza di tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contributivo, fino a giungere all’elaborazione della busta paga. Gli incontri si terranno nelle seguenti giornate: 9-16-23-30 settembre 7-14-21-28 ottobre, 4-11 novembre 2020. Iscrizioni entro l’1 settembre.

Il 17 settembre prenderà invece il via il corso “Contabilità – livello base” (24 ore complessive). In questo caso le lezioni sono in programma il giovedì dalle ore 18 alle ore 21. La proposta formativa di Confcommercio Lecco punta a fornire un valido supporto teorico e pratico a coloro che vogliono apprendere e utilizzare le tecniche contabili o migliorare le loro conoscenze di base. Durante il corso verranno affrontati e messi in pratica i principi e le tecniche della contabilità base: fatture di acquisto e di vendita; lettura e contabilizzazione di una busta paga; la prima nota; liquidazione Iva; versamento delle ritenute; scritture di chiusura e riapertura dei conti. Le lezioni si terranno nelle seguenti date: 17-24 settembre, 1-8-15-22-29 ottobre, 5 novembre 2020. Iscrizioni entro il 9 settembre.

Per ulteriori informazioni contattare Confcommercio Lecco – ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.