Giornata della legalità: “Contraffazione e abusivismo: bisogna cambiare mentalità”

Confcommercio, anche a Lecco una riflessione sul tema dell’illegalità

“Finché c’è domanda, per l’offerta sarà sempre il paese dei balocchi”

LECCO – “Finché c’è domanda, per l’offerta sarà sempre il paese dei balocchi. Bisogna cambiare mentalità”. Il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati ha sintetizzato così i concetti espressi durante la 7^ edizione della Giornata della Legalità promossa a livello nazionale da Confcommercio.

Gli ospiti, dalla sala Capriate di palazzo del Commercio, hanno seguito in diretta streaming l’incontro di Roma con gli interventi del presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, e del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, oltre alla presentazione di una analisi nazionale sui costi e gli effetti dell’illegalità per le imprese, con un focus sul mercato dei prodotti contraffatti e dell’abusivismo.

Presenti il Prefetto Michele Formiglio, il Questore Filippo Guglielmino, il vice sindaco Francesca Bonacina e il comandante della Polizia Locale di Lecco Monica Porta, oltre al presidente e direttore di Confcommercio Lecco Antonio Peccati e Alberto Riva.

“Questa è la fotografia di una situazione che non ci piace vivere e porta il Paese al declino, a noi piace la legalità – ha detto Peccati -. Il Ministro Lamorgese ha sottolineato lo spirito di collaborazione: per combattere abusivismo e contraffazione ognuno deve fare la sua parte e per questo ringraziamo le forze dell’ordine. Il lavoro fatto insieme ci fa crescere, da parte nostra c’è un impegno costante per un mondo che crede nella legalità”.

“Per favorire la legalità non basta la repressione, è prima di tutto un fattore culturale – ha detto il Prefetto Formiglio -. Cosa c’è dietro alla contraffazione e all’abusivismo? C’è una criminalità organizzata che fa concorrenza all’economia legale creando danni gravissimi non solo a livello economico”.

Il vicepresidente di Confcommercio Angelo Belgeri ha invitato a non mollare il presidio sui giovani nelle scuole: “Continuiamo a diffondere la cultura della legalità partendo dai giovani e dalle scuole”. Il vicesindaco Francesca Bonacina ha evidenziato la necessità di strategie efficaci: “Contraffazione e abusivismo prevedono meccanismi di marketing ben precisi per fare leva sui consumatori. Noi istituzioni dobbiamo avere una strategia allo stesso livello per contrastare questi fenomeni altrimenti, come si dice, è come svuotare il mare con un cucchiaino. Abbiamo bisogno di una strategia efficace e chi compra un prodotto contraffatto deve capire che c’è attorno un fenomeno di disapprovazione sociale”.

“L’illegalità abbassa la qualità della vita rendendo le persone più povere – ha detto il presidente Sangalli da Roma -. Sicurezza per le nostre imprese e diffusione della cultura della legalità: questi sono gli obiettivi su cui continueremo a lavorare e che non si concludono con questa giornata”.