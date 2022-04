Rinnovato il consiglio direttivo del Gruppo Oreficerie di Confcommercio Lecco

Giuseppina Gallarati confermata presidente. Il settore risente la crisi generale

LECCO – Giuseppina Gallarati, titolare della Gioielleria Gallarati di via Roma a Lecco, è stata confermata all’unanimità presidente del Gruppo Oreficerie di Confcommercio Lecco durante l’assemblea generale elettiva tenutasi presso la sede dell’associazione, in piazza Garibaldi 4 a Lecco, lunedì 4 aprile.

Insieme alla scelta del presidente del Gruppo per il quinquennio 2022-2027, si è proceduto anche alla elezione del nuovo Direttivo che resterà in carica anch’esso per cinque anni. A essere votati all’unanimità come consiglieri sono stati Gianluca Colombo di Calolziocorte, Marco Delle Marchette di Valmadrera, Fabrizio Panzeri di Galbiate, Mauro Pozzoni di Lecco, Erminio Rocca di Casatenovo e Armando Rongoni di Calolziocorte: le new entry rispetto al Consiglio uscente sono Panzeri, Pozzoni e Rongoni.

Al termine delle votazioni i presenti all’assemblea hanno evidenziato la crisi che sta da tempo colpendo l’intero settore – prima a causa della pandemia, ora con il conflitto in Ucraina in corso e le relative tensioni – che spinge le famiglie ad accantonare i propri risparmi. Non da meno, incidono gli aumenti dei carburanti, dell’energie elettrica e del gas. Tutti fattori che portano a una contrazione dei consumi destinati agli acquisti di gioielli, preziosi e orologi.

Il neo eletto Consiglio Direttivo si è impegnato a riunirsi prossimamente, per individuare le priorità delle iniziative da attuare in favore della categoria.