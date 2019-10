Confcommercio. Il 6 ottobre riconoscimenti per 29 “Maestri del Commercio”

Saranno assegnati anche tre riconoscimenti di eccellenza

Premi a Elena Clamer, a Romeo Sozzi e all’Istituto Parini

LECCO – E’ tutto pronto per la cerimonia “Maestro del Commercio” 2019 in programma domenica 6 ottobre con inizio alle ore 10 presso la sala conferenze di palazzo del Commercio in piazza Garibaldi a Lecco. L’iniziativa, organizzata dalla associazione 50&Più Lecco oggi guidata dal presidente Eugenio Milani, vedrà la consegna di 29 onorificenze a commercianti che si sono distinti per una lunga carriera dietro il bancone.

L’elenco prevede 3 persone premiate con più di 50 anni di attività (2 di Lecco e 1 di Molteno), 11 per i 50 anni (4 di Lecco, 2 di Ballabio, 2 di Olgiate, 1 di Calco, 2 di La Valletta), 12 per i 40 (1 di Barzio, 1 di Casatenovo, 1 di Primaluna, 2 di Castello Brianza, 1 di Ballabio, 1 di Moggio, 1 di Imbersago, 1 di Airuno, 1 di Cortenova, 1 di Lecco e 1 di Cassina) e 3 per i 25 (2 di Lecco e 1 di Erve).

Oltre a questi riconoscimenti ai commercianti longevi, la manifestazione vedrà il conferimento anche di tre Premi di Eccellenza, per rendere omaggio “a iniziative di grande ricaduta sociale che hanno contribuito a formare una solida base per la conoscenza e lo sviluppo imprenditoriale”. All’inizio della cerimonia, dopo i saluti istituzionali – durante i quali è previsto anche un contributo del presidente nazionale di 50&Più e di Confcommercio Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli – verranno assegnati infatti i seguenti riconoscimenti: