Confcommercio. “La gestione del tempo”: corso in collaborazione con Terziario Donna

Tre serate il martedì dalle 20 alle 22.30: iscrizioni entro l’8 maggio

La proposta formativa, organizzata da Cat Unione Lecco, vedrà come docente Cristina Pedretti

LECCO – Quante volte capita di non avere abbastanza tempo per fare tutto quello che si era programmato? Quante volte si rimane indietro e non si portano a termine i programmi nonostante l’impegno ad aumentare la propria produttività? Per acquisire strategie pratiche per una gestione efficiente ed efficace del tempo di lavoro e per ottimizzare la propria organizzazione, Cat Unione Lecco (società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco), ha organizzato il corso “La gestione del tempo tra produttività e work-life balance”. La proposta formativa, realizzata in collaborazione con Terziario Donna Academy, vedrà come docente Cristina Pedretti, coach, formatrice e consulente specializzata in empowerment femminile e sviluppo organizzativo.

“Per Terziario Donna Confcommercio Lecco è veramente importante offrire alle proprie associate l’opportunità di approfondire quegli aspetti della vita professionale e lavorativa che, pur non essendo strettamente tecnici o operativi, tuttavia ne determinano la buona riuscita o quantomeno contribuiscono a migliorarla – evidenzia la presidente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco, Mariangela Tentori – Dopo quello sulla mindfulness ecco quindi la proposta di un percorso sulla gestione del tempo, che non è certamente un argomento da declinare solo al femminile, ma che sicuramente incontra in noi un terreno particolarmente fertile per quell’autoanalisi necessaria al miglioramento personale. È con curiosità ed entusiasmo che ci affidiamo alla guida di Cristina Pedretti in questo viaggio ancora una volta dentro noi stesse, che aggiungerà al nostro bagaglio nuova consapevolezza e nuove capacità”.

Il corso è in programma per tre martedì consecutivi, 16-23-30 maggio, dalle ore 20 alle ore 22.30 presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4 a Lecco. Le iscrizioni vanno effettuate entro lunedì 8 maggio: è previsto un rimborso pari al 50% del costo di partecipazione per la imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo. Per informazioni è possibile contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it.