Confcommercio. “La prossimità è futuro”, il convegno per valorizzare centri urbani e periferie

Esperti, istituzioni e amministratori a confronto sulle strategie per rilanciare periferie e centri urbani attraverso l’economia di prossimità

Appuntamento martedì 24 giugno dalle 9.30

LECCO – In occasione della Giornata nazionale delle periferie urbane, Confcommercio Lecco promuove il convegno dal titolo “La prossimità è futuro. Economia locale, reti territoriali e nuove alleanze per i centri urbani e le periferie”. L’appuntamento è fissato per martedì 24 giugno alle ore 9.30, presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio, in piazza Garibaldi 4 a Lecco.

“Da sempre Confcommercio Lecco crede e lavora per valorizzare e tutelare i negozi di prossimità – spiega il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – Mi piace ricordare il progetto ‘Io compro sotto casa’ lanciato nel 2020 in piena emergenza Covid o il convegno ‘Dove siamo, chi saremo. Un futuro di prossimità’ del giugno 2022 con ospite il presidente nazionale di Confcommercio Lecco Carlo Sangalli. Ma anche i recenti Protocolli d’intesa con i Comuni del territorio o le numerose azioni di sostegno degli esercizi di vicinato messe in atto in questi anni”.

Inoltre, Antonio Peccati aggiunge: “Con questa mattinata di lavoro, programmata proprio in occasione della Giornata nazionale delle periferie urbane, vogliamo raccogliere spunti e approfondire alcune tematiche strategiche in tema di economia urbana, rigenerazione, distretti del commercio ed economia di prossimità. Il tutto per mettere a fattore comune iniziative di promozione e sostegno per i commercianti, nella consapevolezza che come Confcommercio Lecco stiamo già facendo la nostra parte. L’intervento del direttore Alberto Riva mostrerà a che punto siamo come associazione e dove vogliamo arrivare con i nostri interventi a favore del commercio di prossimità”.

Dopo l’accoglienza dei partecipanti e i saluti istituzionali da parte del presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, e della presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, il convegno si aprirà con l’intervento da remoto di Paolo Testa, responsabile nazionale del Settore Urbanistica e Rigenerazione Urbana di Confcommercio, sul tema: “Negozi che creano città migliori: politiche per promuovere l’economia urbana”.

A seguire, il contributo di Giovanna Mavellia, segretario generale di Confcommercio Lombardia, con un intervento dedicato a “Il valore dei Distretti del Commercio per attrattività e rigenerazione territoriale”.

A seguire, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, in qualità di delegato ANCI per la Regione Lombardia, approfondirà il tema “Il protocollo Confcommercio/Anci: le economie di prossimità come strumento efficace contro il degrado urbano”. Successivamente, Alberto Riva, direttore di Confcommercio Lecco, illustrerà le iniziative e le proposte dell’associazione con l’intervento “Territori connessi: imprese, comunità e tecnologie per un’economia urbana”.

L’ultimo intervento della mattinata sarà affidato a Luca Tamini, professore associato di Urbanistica presso il Politecnico di Milano, che tratterà il tema “Economie di prossimità e territorio: verso una progettualità interdistrettuale”.

Intorno alle 11.30 è prevista la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con i sindaci del DID di Oggiono (che riunisce i Comuni di Oggiono, Dolzago, Galbiate, Molteno, Rogeno e Sirone) e con i sindaci di Lomagna e Osnago. Saranno presenti anche i sindaci di Lecco e Merate, che hanno già aderito al protocollo nei mesi scorsi. Il termine dei lavori è previsto per le ore 12.15.