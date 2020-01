Confcommercio Lecco, presentati i corsi di formazione 2020

La proposta di formazione 2020 di Cat Unione Lecco

‘Restyling grafico’ per il catalogo. ‘Corsi per tutte le esigenze’

LECCO – Tornano i corsi di formazione targati Cat Unione Lecco di Confcommercio Lecco: l’offerta 2020 è stata presentata questo pomeriggio, giovedì, da Angelo Bartesaghi, vicepresidente di Confcommercio Lecco e presidente di Cat Unione Lecco, insieme a Chiara Silverij, responsabile dell’Area Formazione dell’Associazione. Presente anche il Direttore Alberto Riva.

Riva: “Investiamo risorse per dare qualità”

Il catalogo, in una nuova veste grafica, è suddiviso in due parti, una dedicata ai corsi di formazione ‘per tutti’ e una a quelli obbligatori. “Dietro questo catalogo – ha commentato Riva – c’è l’impegno di un’associazione che investe risorse per dare qualità alle imprese associate. Tre anni fa la formazione ‘frontale’ si è ampliata con l’introduzione di corsi online, molto partecipati, fruibili attraverso l’apposita piattaforma. Entro fine febbraio metà marzo vorremmo ampliare ulteriormente l’offerta della formazione online. Vorrei ringraziare il dottor Belgeri e la dottoressa Silverij per il loro costante impegno nello sviluppo di questo settore molto importante per Confcommercio”.

I numeri del 2019

I dati confermano il successo di questi corsi: nel 2019 sono stati erogati 154 corsi per un totale di 1300 ore di formazione che hanno interessato 2 mila persone. 123 i corsi online.

I corsi e le novità

A presentare i corsi è stata Chiara Silverij: “Questo è l’undicesimo anno che proponiamo il catalogo dei corsi di formazione – ha spiegato – abbiamo deciso di proporre un restyling grafico per renderlo più fruibile. Sono state mantenute le aree tematiche che, come ci è stato confermato dagli utenti dei corsi, hanno aiutato a sviluppare e mantenere certe competenze: si tratta del digitale, informatica, comunicazione e marketing, lingue, corsi tecnici, il mondo del bar, cucina e pasticceria per professionisti e per tutti, corsi per bambini. Tra le novità vorrei sottolineare il corso ‘Leadership femminile’ proposto in collaborazione con Terziario Donna di Confcommercio Lecco e ‘Il Cameriere vincente’. Per i corsi di cucina saremo affiancati da due importanti personalità, Antonio Dell’Oro per la pasticceria e lo chef Luigi Gandola, entrambi vincitori di prestigiosi premi. Possiamo davvero dire che ce n’è per tutti i gusti, inoltre, come sempre, per gli associati è previsto un rimborso (dal 50 al 100%, ndr) grazie al contributo degli Enti Bilaterali”.

“Nella stesura di questa proposta formativa – ha commentato Belgeri – dobbiamo sempre tenere conto dello scenario che ci circonda, in costante evoluzione. La formazione è indispensabile e se in tanti si rivolgono a noi è perché hanno ‘tastato’ con mano la qualità e la competenza che ci caratterizza”.

Tutti i corsi di formazioni 2020 sono consultabili sul sito di Confcommercio Lecco. Dal sito www.entibilaterali.lecco.it è possibile invece scaricare il regolamento per usufruire dei rimborsi previsti sulla formazione.