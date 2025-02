Confcommercio Lecco. Al via il corso di spagnolo livello base

Le lezioni si terranno il giovedì mattina dalle 9 alle 12

Iscrizioni entro lunedì 3 marzo

LECCO – Presso Confcommercio Lecco si terrà un corso di 30 ore di spagnolo per principianti. Il percorso è pensato per chi desidera avvicinarsi alla lingua spagnola, un idioma melodioso e piacevole, caratterizzato da tempi di apprendimento rapidi grazie alla sua somiglianza fonetica con l’italiano. Inoltre, lo spagnolo è diventato sempre più indispensabile negli ultimi anni per le realtà economiche che intrattengono rapporti con il Sud America, acquisendo quindi anche un’importante valenza “professionale”.

Il corso è organizzato da Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco. Si terrà presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi n. 4, il giovedì mattina dalle 9 alle 12, nelle seguenti date: 13, 20, 27 marzo; 3, 10, 17 aprile e 8, 15, 22 maggio. Le iscrizioni devono essere effettuate entro lunedì 3 marzo. È previsto un rimborso del 100% della quota per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

“Il nostro approccio combina momenti dedicati alla grammatica di base con attività comunicative e pratiche – spiegano gli organizzatori – Durante il corso i partecipanti svilupperanno un lessico utile e un frasario indispensabile per affrontare situazioni quotidiane e professionali, dal viaggio alla comunicazione sul lavoro. Attraverso esercitazioni dinamiche e role-playing, il docente renderà l’apprendimento coinvolgente e stimolante, aiutando i partecipanti a esprimersi con maggiore sicurezza e fluidità in breve tempo”.

Il programma del corso prevede i seguenti contenuti: nozioni fondamentali di grammatica, vocabolario relativo alla vita quotidiana, terminologia di base per il mondo del lavoro e frasi utili per interagire in contesti turistici e commerciali con parlanti di lingua spagnola.

Per informazioni e iscrizioni contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it