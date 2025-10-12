Confcommercio Lecco e 50&Più premiano 25 Maestri del Commercio lecchesi

La cerimonia questa mattina alla Casa dell’Economia di Lecco con la partecipazione delle autorità locali

Le Aquile d’Argento, d’Oro e di Diamante premiano 25, 40 e 50 anni di attività: un tributo a chi ha reso il commercio un servizio alla comunità

LECCO – La cerimonia dei “Maestri del Commercio” ha celebrato oggi, sabato 12 ottobre, nella sede di Confcommercio Lecco, alla Casa dell’Economia di piazza Garibaldi, i 25 imprenditori della provincia che hanno raggiunto traguardi significativi di dedizione e continuità nel mondo del commercio. Un riconoscimento dal forte valore umano, assegnato a chi ha costruito, nel tempo, un rapporto autentico con la comunità, tra passione, sacrificio e spirito di servizio.

A consegnare le onorificenze, Confcommercio Lecco insieme all’associazione 50&Più Lecco, che hanno voluto rendere omaggio a chi ha saputo mantenere viva la tradizione del commercio locale in un contesto economico e sociale in continua evoluzione.

Il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, ha sottolineato nel suo intervento:“È con grande piacere che accogliamo tutti voi alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti ‘Maestri del Commercio’. Un appuntamento speciale con cui vogliamo celebrare chi, con passione, tenacia e spirito di servizio, ha dedicato una vita al commercio, diventando un punto fermo nelle nostre comunità. Dietro ognuno di loro c’è una persona che ha saputo costruire fiducia, creare relazioni, restare al passo con i cambiamenti senza mai perdere il contatto umano”.

Le “Aquile d’Argento”, “d’Oro” e “di Diamante” hanno rappresentato, rispettivamente, i 25, 40 e 50 anni di attività. A ciascun premiato è stato consegnato un attestato e un distintivo, e per i più longevi anche una targa commemorativa.

Per i 25 anni di attività sono stati premiati: Carlo Bodega (Trattoria Bodega di Abbadia), Elida Riva (Carnio Onoranze Funebri di Casatenovo), Marta Castelnuovo (Nell Caffè di Civate), Pamela Panzeri (Ladies di Oggiono) e Rino Nasatti (Trattoria Belom di Pescate).

Hanno ricevuto l’Aquila d’Oro per i 40 anni di attività: Isabella Fumagalli (Libreria dei Ragazzi di Bulciago), Oriano Carnio (Carnio Onoranze Funebri di Casatenovo), Maria Ligari (Hotel Aurora di Colico), Franca Cavagnoli (Effeitalia di Lecco), Marco Fumagalli (Il Fruttorto di Lecco), Luca Spreafico (In-Formatica & Sistemi di Lecco), Roberto Cantù (Trattoria Cantù di Olginate), Aurelio Casiraghi (Macelleria Casiraghi di Osnago), Luigi Perego (Ideatre di Robbiate) e Giuditta Sozzi (E’ Luce di Valmadrera).

Infine, l’Aquila di Diamante per i 50 anni di attività è andata a Achille Sala (Mary’s Bar di Costa Masnaga), Mariella Frigerio (Lariana Linoleum di Lecco), Giuseppina Gallarati (Gioielleria Gallarati di Lecco), Giuliano Isimbaldi (La Villa dei Pini di Lecco), Ermanno Manzoni (La Casa del Parrucchiere di Lecco), Massimo Rota (Venerota di Lecco), Marco Valseschini (Fratelli Valseschini di Lecco), Alessandra Soroldoni (Effepi di Merate), Carlo Rusconi (Hotel Bellavista di Valmadrera) e Carlo Molteni (Molteni Real Estate di Varenna).

In apertura di giornata, il presidente di 50&Più Lecco, Eugenio Milani, ha ricordato il valore di questa tradizione, nata negli anni ’70, come tributo a chi ha fatto del commercio una vocazione di vita: “Questa cerimonia è un’occasione importante per mettere in risalto una cultura del nostro territorio basata sui valori del lavoro. Ognuno dei premiati arriva a questo traguardo carico di storie fatte di talenti, intraprendenza e tenacia. Assegnare le Aquile di Diamante, Oro ed Argento significa non solo premiare la capacità di fare impresa, ma esprimere riconoscenza a donne e uomini che sono divenuti punto di riferimento per la propria comunità”.

Milani ha poi richiamato l’attenzione sui cambiamenti che il settore sta affrontando, dalle trasformazioni globali alle nuove tecnologie digitali, sottolineando l’importanza di mantenere viva la rete dei negozi di vicinato, “vera risorsa per la coesione sociale e la sicurezza dei quartieri”.

Tra gli interventi istituzionali, quello dell’assessore regionale Giacomo Zamperini, che ha voluto portare il saluto della Regione Lombardia:“Da parte di Regione Lombardia un grande ringraziamento a voi per il vostro lavoro, la vostra competenza, la vostra umanità e la vostra capacità di creare relazioni. Le vostre serrande alzate sono anche un’attrattiva per il territorio, che deve saper traghettare verso il futuro mantenendo però le radici profonde di un passato che ci rende e vi rende onore, e che gratifica tutti i nostri comuni”.

Zamperini ha inoltre evidenziato il ruolo dei commercianti come presidi di comunità e custodi delle tradizioni locali, sottolineando come il loro impegno quotidiano contribuisca a mantenere vivo il tessuto sociale ed economico del territorio.

La cerimonia è stata arricchita anche dal videomessaggio del presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, che ha voluto far pervenire i propri saluti e il suo personale apprezzamento ai premiati, riconoscendo nel loro lavoro “un esempio concreto dei valori che animano da sempre il mondo del commercio: dedizione, fiducia e vicinanza alle persone”.

Alla cerimonia, ospitata nella sala conferenze della sede di piazza Garibaldi, hanno preso parte anche i sindaci dei comuni dove risiedono le attività premiate.

Una giornata di festa e riconoscenza, che si è conclusa con una foto di rito con tutti i premiati e un brindisi finale.

Maestri del Commercio 25 anni

Maestri del Commercio 40 anni

Maestri del Commercio 50 anni