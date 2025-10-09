Confcommercio Lecco. Francesca Maggi eletta nuova presidente della Fnaarc Lecco

Francesca Maggi succede ad Andrea Secchi e guiderà Fnaarc Lecco fino al 2028

“Il mio obiettivo è promuovere un maggiore coinvolgimento degli agenti di commercio”

LECCO – Francesca Maggi, di Bosisio Parini, è la nuova presidente della Fnaarc Lecco. La sua elezione al vertice degli agenti di commercio di Confcommercio Lecco è avvenuta martedì 7 ottobre, durante la riunione del Consiglio Fnaarc Lecco, svoltasi presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi 4 a Lecco. Maggi, già vicepresidente della Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio provinciale, succede ad Andrea Secchi, in carica dal 2013.

Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dalla presidente Maggi, da Lucio Corti di Lecco, Andrea Gerosa di Lecco, Clara De Marcellis di Mandello del Lario, Liliana Di Miceli di Dolzago e Sergio Valsecchi di Oggiono.

Nel corso della riunione del 7 ottobre, il Consiglio ha inoltre nominato il nuovo vicepresidente: Lucio Corti, già membro della Giunta di Confcommercio Lecco e oggi consigliere del Fondo di Garanzia dell’associazione.

La neo presidente, che guiderà il Consiglio fino al 2028, ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e ha illustrato i primi obiettivi: “Ritengo fondamentale rafforzare il dialogo con la Fnaarc nazionale e con il presidente Alberto Petranzan. Sono convinta che ci siano ampie possibilità di sviluppare progetti e iniziative a favore della nostra categoria. Il mio obiettivo è promuovere un maggiore coinvolgimento degli agenti di commercio, facendo sì che Fnaarc Lecco diventi la ‘casa naturale’ di chi esercita questa splendida professione”.