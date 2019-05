Confcommercio Lecco, Giampiero Nucera nuovo presidente del Gruppo Panificatori

Eletto il nuovo presidente del Gruppo Panificatori di Confcommercio Lecco

E’ Giampiero Nucera, socio del Panificio Ciresa Lecco

LECCO – Rinnovo al vertice del Gruppo Panificatori di Confcommercio Lecco. Infatti in occasione dell’assemblea elettiva di lunedì 27 maggio presso la sede di piazza Garibaldi, è stato eletto presidente all’unanimità Giampiero Nucera, socio del Panificio Ciresa di Lecco.

Il nuovo consiglio

Nucera, che già fa parte del consiglio degli Alimentaristi dell’associazione, raccoglie il testimone dal presidente uscente Massimiliano Valsecchi (Le Delizie di Valsecchi di Mandello) che resta comunque nel Consiglio del Gruppo in carica per il quinquennio 2019-2024. Oltre al presidente Nucera e al suo predecessore, faranno parte del direttivo di categoria Peppino Ciresa (Panificio Ciresa di Lecco) già presidente di Confcommercio Lecco e attuale membro di Giunta della associazione, Alessandro Sartor (Panificio Sartor di Lecco), Giovanni Panzeri (Panificio Panzeri di Valgreghentino), Christian Valsecchi (Dolce Forno di Lecco) e Massimina Di Placido (L’Infarinata di Lecco). Nucera, Valsecchi e Di Placido sono new entry nel Gruppo, mentre gli altri erano già presenti nel Consiglio in carica nel periodo 2014-2019.

Il neopresidente Nucera ha ringraziato l’assemblea per la fiducia e ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra per raggiungere gli obiettivi prefissati.