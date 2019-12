Confcommercio Lecco, il 2019 ‘in pillole’. Nuovi soci e tanti progetti

Il direttore Riva e il presidente Peccati tracciano il bilancio del 2019

“Anno positivo, 178 nuovi soci e tanti progetti”. Il punto anche sul Fondo di Garanzia

LECCO – Il 2019 volge al termine e per Confcommercio Lecco è tempo di bilanci. Un anno positivo, quello che sta per concludersi, come rilevato dal Direttore Alberto Riva e dal Presidente Antonio Peccati che martedì mattina hanno riassunto ‘in pillole’ il 2019, prima del tradizionale scambio di auguri di Natale con la stampa.

“Il primo dato positivo da rilevare – ha sottolineato Riva – riguarda il numero dei soci. Quest’anno i nuovi ingressi sono stati 178 a fronte di 66 cessazioni, per un totale di poco meno di 3700 associati. Si conferma quindi il trend degli ultimi anni che vede in decisa crescita le imprese del turismo, in aumento quelle dei servizi e in difficoltà quelle legate al commercio”.

Soddisfazione è stata espressa anche per la formazione: nel 2019 sono stati erogati complessivamente 154 corsi (catalogo, finanziati gratuiti e abilitanti), 1300 ore di formazione, 2000 persone formate e 123 corsi online. Ricordate anche le iniziative culturali sostenute da Confcommercio, tra cui il Festival della Lettura Leggermente che quest’anno ha visto il coinvolgimento di 10 mila studenti per circa 60 eventi e 87 autori ospiti, il Festival di musica Tra Lago e Monti e il Premio Manzoni organizzato da 50&Più di Confcommercio Lecco.

Il presidente Peccati ha evidenziato quattro motivi di orgoglio: “Sicuramente il lancio, a due anni e mezzo dalla nostra proposta di un concorso di idee per il lungolago di Lecco (Waterfront, ndr) che va necessariamente riqualificato per offrire ai turisti e ai visitatori un biglietto da visita all’altezza della nostra bella città; quindi ricordo con piacere la consegna dei riconoscimenti ai partecipanti al corso di Alta Formazione in Turismo realizzato in collaborazione con Sda Bocconi; quindi l’acquisto, da parte della società Immobiliare Welfare Srl (controllata al 100% da Confcommercio Lecco, ndr) dell’immobile di via Roma 51: questa – ha detto Peccati – sarà un’altra casa dei commercianti, un posto dedicato a loro oltre che ai cittadini. Infine, una nota di merito al Gruppo Amici di Lecco che proprio in questa sede ha preso vita e ha visto un gruppo di amici, appunto, mettersi insieme per dare a Lecco qualcosa di più e che possiamo dire ha colto nel segno. E’ sotto gli occhi di tutti come la città in questo periodo di Natale sia più attrattiva e viva”.

“Sento di poter affermare – ha concluso Peccati – che Confcommercio costituisce una presenza viva e autorevole in città, vorrei ringraziare tutto il direttivo e i dipendenti per il lavoro svolto, in un clima positivo e di collaborazione. L’auspicio, in vista delle elezioni, è che la nuova amministrazione possa continuare la collaborazione in un’ottica di dialogo e ascolto”.

All’incontro erano presenti anche l’ex presidente Peppino Ciresa per i Fondo di Garanzia e il direttore Maurizio Macaione: “Il 2019 per me è stato il primo anno completo alla presidenza del Fondo di Garanzia dopo l’elezione nel marzo 2018 – ha ricordato Ciresa – possiamo dire che è stato un anno decisamente positivo: abbiamo lavorato su 243 pratiche in 11 mesi, diventeranno 280 entro la fine dell’anno, con 12 milioni di erogato che diventeranno 14 milioni nel primo trimestre 2020. Sul territorio lavoriamo praticamente con tutti gli istituti di credito presenti a Lecco”.

Ciresa ha ricordato come il Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco è tra i fondatori di Asconfidi Lombardia, intermediario vigilato che raggruppa tutti i Confidi della Lombardia appartenenti al mondo di Confcommercio, oltre a quelli di Novara e Verona. “Non solo – ha precisato Ciresa – Lecco è presente negli organismi direttivi: io sono stato eletto nel Consiglio di sorveglianza mentre il direttore Maurizio Macaione è stato confermato nel Consiglio di Gestione. Grazie ad Asconfidi siamo in grado di offrire non solo garanzie ma anche il credito diretto, ovvero piccoli prestiti fino a 30 mila euro con un tasso davvero conveniente, il 3%. Si tratta di finanziamenti veloci che non richiedono delibera bancaria”.

Parlando dei progetti futuri, il direttore Macaione ha commentato: “Vogliamo offrire servizi finanziari a 360° e puntare alla consulenza pre erogazione, oltre che rafforzare e fare conoscere maggiormente l’assistenza per le pratiche deteriorate, così da aiutare l’imprenditore accompagnandolo ed evitando che si senta solo”.