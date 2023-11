Confcommercio Lecco. Maurizio Brini è il nuovo presidente del Gruppo Macellerie

Eletto anche il nuovo direttivo della categoria che resterà in carica per il quinquennio 2023-2028

“Con entusiasmo farò del mio meglio per rappresentare i macellai iscritti a Confcommercio Lecco”

LECCO – Maurizio Brini è il nuovo presidente del Gruppo Macellerie di Confcommercio Lecco. La decisione è stata presa nel corso della assemblea elettiva della categoria, svoltasi lo scorso 6 novembre presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi 4 a Lecco. Brini, che è socio del Centro Carni Cavallo di Angela e Ivonne Tentori di corso Dante a Calolzio, è stato eletto all’unanimità: per lui si tratta di una assoluta novità nel Consiglio del gruppo.

“Ringrazio per la fiducia: con entusiasmo farò del mio meglio per rappresentare i macellai iscritti a Confcommercio Lecco”, ha evidenziato il giovane, classe 1997. Al suo fianco nel Direttivo, che resterà in carica per il quinquennio 2023-2028, sono stati eletti, sempre all’unanimità, Aurelio Casiraghi (Macelleria Casiraghi di Osnago), Vittorio Sala (Alimentari Sala di Dervio) e Nicola Valnegri (Macelleria Valnegri e Monti di Galbiate). Casiraghi, Sala e Valnegri facevano parte del consiglio uscente.