Confcommercio Lecco: Tentori confermata alla guida di Terziario Donna, Donghi nuova presidente dei Panificatori

Le assemblee elettive si sono svolte il 18 maggio nella sede di Palazzo del Commercio

Conferme nel direttivo del Gruppo Terziario Donna e due nuovi ingressi nel Consiglio dei Panificatori

LECCO – Nuove conferme e un cambio alla guida delle categorie di Confcommercio Lecco dopo le assemblee elettive svoltesi lunedì 18 maggio nella sede di Palazzo del Commercio, in piazza Garibaldi. Il Gruppo Terziario Donna ha riconfermato presidente Mariangela Tentori, mentre i Panificatori hanno scelto Cristiana Donghi come nuova presidente per il quinquennio 2026-2031.

Per Mariangela Tentori, titolare di Teka Edizioni di Lecco, si tratta della prosecuzione di un incarico ricoperto per la prima volta nel settembre 2017. L’assemblea del Gruppo Terziario Donna ha inoltre rinnovato il Consiglio direttivo che resterà in carica fino al 2031. Accanto alla presidente Tentori, che è anche consigliere della Camera di Commercio Como-Lecco, sono state elette la vicepresidente Sabina Melesi della Galleria Melesi di Lecco, Ausilia Irace di Ad Maiora, Simona Bonaiti di Bonaiti Arredamenti – consigliere di Confcommercio Lecco e presidente del Gruppo Arredamento –, Patrizia Martinoli de La Fiorita di Eugenio Martinoli & C. di Olginate, Maria Cristina Pelizzari di Pelizzari Cesare e C., Roberta Brioschi di Studio Due Immobiliare e Stefania Fumagalli, consulente finanziario di Ballabio. Per tutte si tratta di una conferma rispetto al direttivo uscente.

Novità invece per il gruppo Panificatori di Confcommercio Lecco, che ha eletto alla presidenza Cristiana Donghi del Panificio Donghi di Cassago Brianza. Il nuovo Consiglio direttivo sarà composto anche da Peppino Ciresa del Panificio Ciresa di Lecco, già presidente di Confcommercio Lecco e attuale membro della Giunta dell’associazione, Christian Valsecchi del Dolce Forno di Lecco, Massimina Di Placido di Linfarinata e Giambattista Fanciosti de Il Forno di Cassina di Cassina Valsassina.

Ciresa e Valsecchi facevano già parte del precedente direttivo insieme alla neo presidente Donghi, mentre Di Placido e Fanciosti entrano per la prima volta nel Consiglio della categoria.