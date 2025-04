Confcommercio Lecco: tra sfide e innovazioni, il futuro del terziario passa dal dialogo e dall’azione

Durante l’assemblea di Confcommercio Lecco del 7 aprile 2025, il presidente Antonio Peccati ha tracciato le linee guida per il futuro del terziario lecchese

Tra i temi trattati anche l’intelligenza artificiale, con Confcommercio che promuove un progetto in collaborazione con il Politecnico di Milano per formare le imprese locali

LECCO – L’assemblea annuale di Confcommercio Lecco ha offerto uno spunto importante per riflettere sullo stato attuale delle attività economiche lecchesi e sulle direzioni da intraprendere per affrontare le sfide del futuro. Al centro dell’incontro che si è svolto ieri, lunedì, presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio, la relazione del presidente Antonio Peccati, che ha tracciato un bilancio delle azioni messe in campo nel 2024, proiettandosi verso un 2025 segnato da incertezze globali e sfide economiche.

Turismo e gestione del territorio: occorre evolversi

Uno dei temi centrali della relazione di Peccati è stato il turismo. Nonostante i dati positivi, il presidente ha sottolineato come la crescita del settore debba essere accompagnata da una riflessione su come gestire al meglio le risorse e le infrastrutture turistiche, soprattutto in città come Lecco. “I numeri sono molto positivi, ma non si è ancora pensato all’evoluzione di un territorio, in primis la città capoluogo, che non solo deve accogliere il turismo, ma lo deve anche gestire. L’offerta rispetto alla domanda resta carente”, ha dichiarato Peccati. Sebbene siano stati fatti progressi grazie all’iniziativa privata, c’è ancora molto da fare sul fronte dei servizi, un aspetto cruciale per garantire la sostenibilità di un turismo che, seppur in crescita, rischia di non essere adeguatamente supportato dalle strutture esistenti.

Commercio al dettaglio e negozi di vicinato: il patto con i Comuni

Peccati ha poi affrontato la difficile situazione del commercio al dettaglio e degli esercizi di prossimità. Nonostante le difficoltà del settore, Confcommercio Lecco ha intrapreso un percorso di dialogo con i Comuni della provincia per favorire la valorizzazione delle piccole attività commerciali. “Abbiamo iniziato nel 2024 un percorso che ci ha portato a incontrare numerosi sindaci, assessori e dirigenti dei Comuni della Provincia per sottoporre una proposta di sottoscrizione di un Protocollo d’intesa”, ha spiegato Peccati. La prima intesa è stata siglata con il Comune di Lecco a febbraio, ma altre sono in arrivo nei prossimi mesi. L’obiettivo è creare un’azione sinergica su tutto il territorio per sostenere il commercio locale, un settore che, nonostante le difficoltà, continua a rappresentare una parte importante dell’economia lecchese.

Sicurezza e occupazione: priorità per il benessere delle imprese

Un altro tema importante sollevato dal presidente è stato quello della sicurezza. Peccati ha evidenziato come i negozianti e gli esercenti siano preoccupati per la crescente insicurezza che sta caratterizzando il quotidiano di molti territori. “La sicurezza è un diritto fondamentale di ogni cittadino e un presupposto imprescindibile per la crescita e lo sviluppo delle attività economiche locali”, ha affermato il presidente. Un’azione congiunta tra istituzioni, forze dell’ordine e realtà economiche, ha spiegato Peccati, è la chiave per garantire un futuro più sicuro per tutti.

Sul tema dell’occupazione, il presidente ha ricordato l’importante coinvolgimento di Confcommercio Lecco nel “Patto territoriale per le competenze, l’orientamento e il lavoro in provincia di Lecco”, un’iniziativa mirata a ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. In particolare, è stato messo in evidenza l’impegno dell’associazione nel settore turismo/ristorazione, con attività come il “Job Day”, la gestione dei tirocini e corsi di formazione ad hoc. Sebbene il percorso intrapreso non risolva completamente la carenza di personale, Peccati ha ribadito l’importanza di questi interventi come segnali concreti di impegno verso la soluzione di un problema che rimane una delle sfide più gravi per molte imprese.

L’intelligenza artificiale: una sfida da affrontare insieme

Il presiddente ha poi accennato a un altro tema di grande rilevanza per il futuro delle imprese: l’intelligenza artificiale. Dopo aver ricordato il convegno “AI e umani: chi salverà chi?” organizzato a settembre 2024, il presidente ha sottolineato come Confcommercio Lecco stia affrontando questa nuova sfida con un progetto in collaborazione con il Politecnico di Milano. “L’intelligenza artificiale, se ben governata, può portare benefici a chi fa impresa e a chi la rappresenta”, ha spiegato Peccati, evidenziando l’importanza di prepararsi al meglio a questa nuova rivoluzione tecnologica che, se gestita con attenzione, potrà diventare un valore aggiunto per le aziende lecchesi.

Un 2024 ricco di eventi, tra innovazione e cultura

Peccati ha infine ricordato alcuni eventi che hanno contraddistinto il 2024, come il Premio Innovazione d’Impresa e gli appuntamenti culturali legati a “Leggermente”. Il presidente ha rilanciato con forza la proposta di candidare Lecco a “Capitale della Cultura”, sottolineando come questa idea non sia una provocazione, ma una proposta concreta per dare visibilità e prestigio al territorio. “Anche i privati sono pronti, ora serve che anche il pubblico, in primis il Comune di Lecco, si impegni con convinzione e determinazione”, ha affermato Peccati.

Confcommercio Lecco: numeri positivi e un futuro da costruire

Nel corso dell’assemblea, sono stati approvati il bilancio consuntivo 2024 e le previsioni per il 2025. Il direttore Alberto Riva ha presentato i risultati economici, evidenziando la solidità dell’associazione e delle sue società controllate. Peccati ha poi sottolineato il buon lavoro svolto finora, anche in relazione all’importante operazione di riqualificazione di Palazzo Ghislanzoni, che nei prossimi mesi sarà conclusa, portando nuovi spazi riqualificati alla città.

Il presidente ha espresso ottimismo, nonostante le difficoltà globali: “Come Confcommercio Lecco possiamo fare molto per le nostre imprese e per il nostro territorio. L’associazione c’è e continuerà a fare il massimo come supporto, sostegno e stimolo al terziario di mercato che rappresentiamo”.

Un impegno concreto che proseguirà nei prossimi mesi, con una visione chiara per il futuro e la volontà di affrontare le sfide a testa alta.