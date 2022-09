Confcommercio Lecco. Un corso per utilizzare al meglio i contatti dei clienti

Database, email e whatsapp: validi strumenti di marketing

Iscrizioni aperte fino a lunedì 26. Il corso è in calendario per lunedì 3 ottobre dalle 14 alle 18

LECCO – Avere un database dei propri clienti è importante, così come affidarsi all’email marketing, uno dei più vecchi strumenti di digital marketing, alle volte dimenticato, ma molto efficace. Per imparare a ottenere il massimo dalle campagne via web e dalle attività di promozione effettuate anche attraverso smartphone e social, Confcommercio Lecco organizza il corso “La gestione del cliente attraverso database, email e whatsapp” che offre strategie per costruire una lista di abbonati di qualità, creare e mantenere la reputazione della propria azienda in conformità alla legge contro lo spam e generare contenuti email e messaggi vincenti.

L’appuntamento formativo è in calendario lunedì 3 ottobre dalle ore 14 alle ore 18: le iscrizioni vanno effettuate entro lunedì 26 settembre.

Per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali è previsto un rimborso del 50%. Il programma è il seguente: introduzione all’e-mail e mobile marketing; come rendere efficace un database; come scrivere newsletter efficaci; come utilizzare sms e messaggi whatsapp per promuovere il business o assistere la clientela; strumenti di analisi.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effettuarsi entro il 26 settembre) contattare Confcommercio Lecco – ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.