Confcommercio organizza un corso digitale riservato al settore ricettivo

Il corso si svolgerà il 18 e 25 marzo

Come costruire un brand forte e aumentare le prenotazione con il Marketing Digitale Turistico

LECCO – In arrivo un corso digitale dedicato al settore ricettivo, pensato per sviluppare una strategia digitale chiara e vincente. L’iniziativa mira a guidare gli operatori del settore nella creazione di un’identità distintiva per le proprie strutture, aiutandoli a costruire un brand forte e riconoscibile, aumentare la visibilità e le prenotazioni grazie a un uso efficace delle piattaforme online.

Consapevole della crescente competitività nel settore turistico, Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, organizza il corso “Fatti ricordare: trasforma la tua struttura in una destinazione indimenticabile”.

Le nuove date del corso, che si terrà presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4, sono le seguenti: martedì 18 e martedì 25 marzo, dalle ore 14 alle ore 18. Le iscrizioni devono essere effettuate entro lunedì 10 marzo. Il costo di partecipazione è completamente rimborsato per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

Il programma del percorso formativo include i seguenti temi: introduzione al Marketing Digitale Turistico; creazione di un brand distintivo e memorabile per la propria struttura turistica (utilizzo delle tecniche di storytelling per raccontare la storia della struttura e costruire una reputazione online solida e duratura); valorizzazione della destinazione (trasformare il territorio in un elemento distintivo e attrattivo per i clienti; sfruttare le peculiarità locali per aumentare l’appeal turistico; ottimizzazione SEO per migliorare la visibilità nelle ricerche geolocalizzate; strategie per ridurre la dipendenza dalle Online Travel Agencies).

Inoltre, il percorso include anche: sviluppo di una strategia di Marketing Digitale per il Turismo (identificazione e targeting del pubblico ideale; gestione della presenza online tramite sito web, social media e Google My Business; email marketing e strategie di fidelizzazione per mantenere i clienti; esempi pratici di campagne pubblicitarie mirate); analisi e ottimizzazione dei risultati per monitorare e perfezionare le performance delle strategie digitali e misurare il ritorno sugli investimenti.

Per informazioni e iscrizioni contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it