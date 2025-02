Confcommercio organizza un corso per rendere gli agenti immobiliari protagonisti del mercato

Il 19 marzo giornata formativa per le agenzie immobiliari

Iniziativa realizzata in collaborazione con Fimaa Lecco

LECCO – Un’opportunità unica per emergere nel mercato con fiducia e professionalità. È questo l’obiettivo del corso “Ottenere incarichi in esclusiva“, organizzato da Fimaa Lecco e Confcommercio Lecco, pensato per le agenzie immobiliari. L’incontro si terrà mercoledì 19 marzo, dalle 9 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16. Il relatore sarà Salvatore Coddetta, formatore e coach di rilevanza nazionale, esperto nel settore immobiliare e nel supporto al management aziendale.

Il corso intensivo è pensato per aiutare gli agenti immobiliari a perfezionare la gestione delle trattative con i proprietari, attraverso l’applicazione di tecniche pratiche e strategie innovative. L’obiettivo è superare le obiezioni, comunicare in modo efficace e ottenere incarichi al giusto prezzo.

Le iscrizioni devono essere effettuate entro lunedì 10 marzo. Per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo, è previsto un rimborso del 50% della quota. Si segnala inoltre che il pranzo, previsto durante la pausa dalle 12:30 alle 13:30, sarà offerto da Fimaa Lecco.

“Quest’anno abbiamo scelto di promuovere un corso pratico per potenziare la capacità degli agenti nell’acquisire gli immobili, avvalendoci di un coach di grande esperienza e riconosciuto a livello italiano come Salvatore Coddetta – spiega il vicepresidente Fimaa Lecco, Michele Bonaventura – E’ previsto un focus specifico su quelle che possono essere le classiche obiezioni con cui solitamente abbiamo a che fare, ma anche un approfondimento sulla fase seguente al conferimento dell’incarico”.

Inoltre, Michele Bonaventura aggiunge: “Il corso fornirà informazioni utili che possono subito essere messe in pratica per migliorare la qualità della nostra azione. Questa fase dell’acquisizione degli incarichi è oggi sempre più fondamentale per le agenzie immobiliari. Se si riesce a impostare in un modo efficace e strategico, poi quello che ne consegue diventa più lineare, facilitando quindi la nostra operatività”.

Il programma del corso prevede i seguenti temi: i segreti della negoziazione per ottenere incarichi al giusto prezzo di mercato; trasformare l’obiezione sull’esclusiva in un’opportunità per dimostrare il tuo valore unico; affrontare con sicurezza l’obiezione sulle provvigioni, mostrando che il tuo servizio giustifica la richiesta; script vincenti: le parole strategiche per conquistare nuovi incarichi con facilità; chiudere l’affare: tecniche infallibili per ottenere la firma sull’incarico di acquisizione; strategie comprovate per acquisire incarichi e lasciare la concorrenza a bocca aperta.

Per informazioni e iscrizioni contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it