Il quinto appuntamento è il programma il prossimo 22 luglio

Una nuova occasione per trascorrere la serata in città… con la possibilità di fare acquisti

LECCO – Penultimo appuntamento con Shopping di Sera a Lecco. Il quinto giovedì di negozi aperti nel dopocena è in calendario per il 22 luglio. Una nuova occasione per trascorrere la serata in città… con la possibilità di fare acquisti anche dopo il tramonto nelle attività che hanno aderito (l’elenco aggiornato è disponibile sul sito www.confcommerciolecco.it) e che quindi prolungheranno la loro apertura “tradizionale”. E proprio l’idea di “unire le forze” sta alla base dell’iniziativa, promossa per il ventesimo anno da Confcommercio Lecco. Una scelta tesa a fare rete che è stata apprezzata anche quest’anno dai commercianti.

“Shopping di Sera” è una manifestazione dell’associazione di piazza Garibaldi nata proprio per coordinare l’apertura estiva degli esercizi del capoluogo dopo le ore 21: il sesto e ultimo giovedì dell’edizione 2021 si terrà il 29 luglio. Ulteriori notizie si possono trovare sulla pagina Facebook di “Shopping di Sera Lecco”.