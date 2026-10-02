Conferenza di Sistema di Confcommercio: presenti anche i vertici lecchesi

Mettere a punto gli indirizzi per il futuro, partendo da un confronto serrato e approfondito su diversi temi

Il presidente Fabio Dadati, il direttore Alberto Riva e il “numero uno” dei Giovani Mattia Maddaluno all’appuntamento annuale in Sardegna

LECCO – Oltre 1.000 dirigenti delle associazioni territoriali e di categoria del sistema Confcom – in rappresentanza delle imprese del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti, della cultura e delle professioni – sono radunati insieme da giovedì 1 ottobre a Villasimius in Sardegna per l’appuntamento annuale della Conferenza di Sistema di Confcommercio.

L’obiettivo della convention? Riunire i propri vertici e mettere a punto gli indirizzi per il futuro, partendo da un confronto serrato e approfondito su diversi temi: dall’intelligenza artificiale ai costi dei trasporti, dalla geopolitica alla trasformazione della rappresentanza. Tutti argomenti da affrontare con la logica di una visione di ampio respiro, grazie ancora alla presenza di esponenti delle istituzioni, esperti e protagonisti del mondo economico e sociale.

Alla tre giorni partecipano il presidente di Confcommercio Lecco, Fabio Dadati, il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva, e il presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco e vicepresidente nazionale dei Giovani di Confcommercio (con delega a decentramento e territori), Mattia Maddaluno.

“Gli interventi ascoltati, in primis quelli del presidente nazionale Carlo Sangalli e del segretario generale Marco Barbieri, hanno delineato non solo lo stato dell’arte dell’associazione e delle sue attività messe in campo sia a livello complessivo che locale e di categoria, ma hanno anche indicato gli obiettivi da conseguire e le modalità tramite cui raggiungerli – ha evidenziato il presidente di Confcommercio Lecco, Fabio Dadati -. E’ stata una Conferenza di Sistema di grande interesse e spessore che ha confermato il perfetto allineamento tra la progettualità e le analisi del nazionale e quelle di Confcommercio Lecco. Un allineamento frutto di un confronto e di una condivisione costanti”.

Per poi aggiungere: “Alcuni studi e approfondimenti presentati sul turismo o sui servizi saranno indubbiamente utili anche nel nostro territorio. Basti pensare a quanto ci aspettiamo a Lecco nei prossimi anni, visto che andrà a triplicarsi l’offerta alberghiera… Un cambiamento che va programmato e gestito con attenzione e oculatezza. Mi piace anche soffermarmi sul Progetto Cities, voluto da Confcommercio per sostenere la rigenerazione urbana e valorizzare le economie di prossimità. Un approccio concreto e lungimirante su cui vogliamo confrontarci in modo costruttivo insieme alle Amministrazioni Locali del territorio. Uno strumento che, partendo da dati reali e concreti, permette di parlare e affrontare temi strategici quali rilancio del commercio, urbanizzazione, socialità. Un modo serio di affrontare un tema complesso, quello del futuro delle nostre comunità, che va oltre la raccolta firme o la estemporanea richiesta di contributi per i negozi…”.

Il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva, si è soffermato in particolare sulle parole del segretario generale di Confcommercio Marco Barbieri: “Il suo intervento è stato di livello elevato. Una riflessione importante che ha permesso di individuare con chiarezza gli obiettivi organizzativi che le associazioni territoriali dovranno perseguire nei prossimi anni. Analisi e approfondimenti di valore che offrono un utile contributo alle realtà locali. Come da molti anni a questa parte, la Conferenza di Sistema di inizio autunno è un’opportunità preziosa per tutto il mondo Confcommercio di confrontarsi su argomenti centrali per la vita delle nostre organizzazioni e delle nostre imprese del terziario di mercato”.

Grande soddisfazione l’ha espressa anche il presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco, Mattia Maddaluno: “Si tratta di una occasione sempre importante, che permette a noi imprenditori di confrontarci con i vari livelli dell’organizzazione e di affrontare contenuti diversi ma complementari, con un livello di approfondimento molto elevato, anche nei momenti dei singoli tavoli di lavoro. Ancora una volta nel suo discorso, il presidente Sangalli ha descritto in modo puntuale ed efficace la situazione attuale e nello stesso tempo ci ha offerto parole stimolanti e che ci danno la carica giusta, così come ho apprezzato il taglio organizzativo-operativo del segretario Barbieri”. E ha continuato: “Parlare di cambiamenti e di tecnologia, ma anche di geopolitica, in un contesto che guarda al futuro, è per noi davvero fondamentale. Con una aggiunta che considero centrale: per noi giovani essere parte di una territoriale come Confcommercio Lecco, che viaggia in sinergia e sulla stessa lunghezza d’onda del livello nazionale, vuol dire avere ancora più forza e sostegno nella nostra azione imprenditoriale ed associativa di ogni giorno”.