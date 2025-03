Confindustria. Business trip in Inghilterra per i giovani imprenditori

Dal 9 al 12 aprile il tradizionale appuntamento del Gruppo Giovani

Visite di aziende e istituzioni inglesi

LECCO – Si rinnova l’appuntamento annuale del Gruppo con quattro giornate dedicate a visite ad aziende ed istituzioni, per confrontarsi con altre realtà imprenditoriali. Dal 9 al 12 aprile il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio sarà impegnato nel tradizionale appuntamento con il business trip che, quest’anno, porterà i partecipanti nell’area Sud-Est dell’Inghilterra.

“Dopo le iniziative degli anni passati, con le tappe di Bruxelles, Roma e Stoccarda – evidenzia il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio Alessandro Goretti – dedicheremo queste giornate alle visite di aziende e istituzioni inglesi. L’obiettivo è quello di confrontarsi con realtà imprenditoriali di diversi settori e dimensioni, di discutere dei temi di maggiore attualità per le imprese e di confrontarsi sul fare impresa fuori dalla UE, sui legami economici con l’Italia e sulle possibilità di partnership commerciali. Il programma è particolarmente ricco e sono certo che anche questo business trip si dimostrerà un momento prezioso e arricchente per tutti noi”.

L’agenda prevede diverse visite in azienda – Ricardo Plc (Shoreham-by-sea); Ruhrpumpen UK Ltd (Lancing); Surrey Satellite Technology – Gruppo Airbus Defence and Space (Guildford); Kewell Converters Ltd (Edenbridge); Ridgeview Wine Estate (Hassocks) – e incontri presso l’Istituto per il Commercio Estero – ICE (Mayfair), l’Italian Chamber of Commerce and Industry for the United Kingdom (Mayfair) e Howden Group (City of London).