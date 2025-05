Confindustria. Giuseppe Ghelfi confermato presidente della categoria Carta, Grafica, Editoria

Rinnovate ieri, 7 maggio, le cariche per il biennio 2025-2027 durante l’assemblea di categoria

LECCO – Giuseppe Ghelfi resta al timone della Categoria Merceologica Carta, Grafica, Editoria di Confindustria Lecco e Sondrio. La conferma alla presidenza è arrivata durante l’assemblea di categoria che si è svolta ieri, martedì, e che ha sancito il rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2025-2027.

Accanto a Ghelfi, titolare della Ghelfi Ondulati, il nuovo Consiglio Direttivo vede la nomina di Emanuele Redaelli (TILSA) come Vicepresidente, di Raffaella Bartesaghi (O-PAC) nel ruolo di Consigliere e di Gian Luca Bonazzi (Bonazzi Grafica) come Rappresentante della Piccola Industria.

Un’assemblea che ha restituito fiducia all’esperienza e alla linea tracciata dal Presidente uscente, confermato all’unanimità. “Sono onorato e grato per la rinnovata fiducia accordatami. In questo nuovo mandato, desidero focalizzarmi sulla collaborazione sinergica tra le imprese di categoria. Credo fermamente che la condivisione di competenze ed esperienze siano il primo motore per la crescita presente e futura delle nostre aziende e del nostro territorio, e un elemento chiave per il trasferimento di know-how e l’identificazione di opportunità di sviluppo congiunto”, ha dichiarato Ghelfi, tracciando la rotta per i prossimi due anni.

Un messaggio chiaro, che punta su rete, confronto e coesione all’interno di un settore che, tra sfide tecnologiche e nuove dinamiche di mercato, continua a rappresentare un comparto strategico per l’economia locale.

L’assemblea si è svolta in un clima di partecipazione e confronto, a conferma della volontà delle imprese del territorio di rafforzare il dialogo e il gioco di squadra.