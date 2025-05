Confindustria, il bilancio di Campanari. Nuove borse di studio in memoria di “Plinio Agostoni”

Settimana scorsa l’assemblea privata dei soci di Confindustria Lecco Sondrio

Il 1° anno di Campanari: “Il nostro è un impegno concreto per imprese e territorio”

LECCO – Si è tenuta lo scorso mercoledì 21 maggio l’Assemblea privata dei Soci di Confindustria Lecco e Sondrio, in occasione della quale il Presidente Marco Campanari, ad un anno dalla sua elezione, ha ripercorso l’attività portata avanti dall’Associazione negli ultimi dodici mesi.

“Ripercorrere le attività svolte fino ad oggi con i colleghi associati non ha finalità autocelebrative. Al contrario, l’Assemblea rappresenta un momento necessario per restituire la misura -notevole- del lavoro di qualità che la nostra Associazione realizza quotidianamente. Si tratta di un’occasione forse unica nell’arco dell’anno per offrire una visione d’insieme, evidenziando il significato strategico delle nostre azioni e i risultati conseguiti. Una panoramica che consente di trasferire appieno l’impatto del nostro impegno in termini di rappresentanza, da un lato, e di ascolto e supporto alle imprese, dall’altro, soprattutto negli ambiti considerati strategici. Ripercorrendo alcuni traguardi restituiamo anche il quadro di quanto sia importante la nostra capacità di incidere concretamente sullo sviluppo del sistema produttivo e del territorio nel suo complesso” ha sottolineato Campanari.

L’Assemblea è stata inoltre l’occasione per annunciare l’istituzione delle Borse di Studio per percorsi di alta formazione “Plinio Agostoni”.

Dopo avere intitolato l’auditorium della sede lecchese alla memoria di Plinio Agostoni, venuto a mancare nel marzo 2024, Confindustria Lecco e Sondrio ha infatti deciso di stanziare tre borse di studio per sostenere i giovani del territorio, dedicandole sempre alla memoria dell’imprenditore che è stato presidente dell’Associazione a partire dal giugno 2022 e fino alla sua scomparsa.

Potranno annualmente accedere alle Borse di studio tre studentesse o studenti, residenti nelle province di Lecco e Sondrio, iscritti nell’anno accademico 2024/2025 ad un percorso di istruzione terziaria, sia Universitaria per la Laurea triennale sia non universitaria (ITS Academy), che stiano frequentando il primo anno di corso. Le tre borse di studio hanno un valore di 2mila euro ciascuna per anno di studi. I criteri per l’assegnazione si basano sul merito e sul reddito e le borse saranno mantenute per gli studenti assegnatari per tutta la durata del ciclo di studi, fatti salvi i risultati conseguiti dagli studenti destinatari. Il termine per la presentazione delle domande è settembre 2025.

“Queste borse di studio – ha detto il Presidente Marco Campanari – rappresentano un ulteriore tributo alla memoria del collega e amico Plinio Agostoni, dopo l’intitolazione dell’auditorium a suo nome. Richiamano infatti in modo immediato e diretto l’attenzione che Plinio ha sempre riservato alle nuove generazioni, alla loro formazione e alla loro educazione; un impegno che ha segnato profondamente tutta la sua vita e che ha rappresentato uno dei cardini della sua azione”.

L’Assemblea ha provveduto all’elezione dei dieci Rappresentanti Generali che siederanno con gli altri colleghi nel Consiglio Generale per il biennio 2025-2027: Maria Anghileri (Eusider), Giuseppe Cima (Paper Board Alliance), Eddy Codega (Camp), Walter Fontana (Fontana Pietro), Flaminia Frigerio (Frigerio Ettore), Stefano Fumagalli (Novaresin), Carlo Garbagnati (Regina Catene Calibrate), Mario Goretti (Agomir), Jacopo Guzzoni (Fomas) e Franco Vismara (Funivia al Bernina – F.A.B.).

È stato inoltre eletto il terzo Rappresentante della Piccola Industria in Consiglio Generale – che siederà nel Consiglio per la PI assieme a Gianluca Bonazzi e a Giovanni Ruggeri – Adele Cabello (Serpentino e Graniti).

Infine, sono stati eletti i membri del Collegio dei Probiviri per il quadriennio 2025-2029: Alberto Bonaiti (Studio Legale Bonaiti & Associati), Giovanni Bonini (Bonini), Fiorenzo Caspani (Stilcolor Service), Sabrina Cogo (Feat Group), Franco Keller (5 Glam) e Guido Visini (Vis).

Il Consiglio Generale si completa, fra gli altri, con i già eletti membri del Consiglio di Presidenza, con i Presidenti delle Categorie Merceologiche e con i Rappresentanti aggiuntivi delle Categorie Merceologiche. Conclusi i lavori assembleari è intervenuto Germano Dottori, Consigliere Scientifico di Limes, per un’analisi dello scenario internazionale a distanza di alcuni mesi dall’elezione del Presidente Usa, Donald Trump.