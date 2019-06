Confindustria. Il Gruppo Giovani Imprenditori festeggia i 40 anni

Il 21 giugno l’Assemblea Annuale dei Giovani Imprenditori

Il Gruppo di Lecco festeggia i 40 anni, quello di Sondrio i 25 anni

LECCO – “Coraggio! l’economia al tempo dei populismi: i giovani imprenditori, la loro storia, le sfide di domani” è il titolo dell’Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio che, quest’anno, celebrano i 40 anni dalla fondazione del Gruppo di Lecco e i 25 dalla nascita di quello di Sondrio, ora uniti.

In occasione del duplice anniversario, il Gruppo ha realizzato un documento che ripercorre le tappe più significative dell’attività dei Giovani Imprenditori negli anni, ricordando anche i Presidenti che si sono alternati alla guida delle due compagini, destinato ad essere distribuito ai partecipanti dell’incontro in programma il prossimo venerdì 21 giugno alle ore 16 a Varenna, presso Villa Monastero.

“Siamo un gruppo di giovani che inizia ad avere alcuni anni di esperienza alle sue spalle, che celebra la sua breve ma significativa storia pensando al futuro – sottolinea il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, Giacomo Riva – Siamo giovani imprenditori e, proprio per questo, abbiamo bene a mente l’importanza di conoscere il nostro passato, per trarne consapevolezza e saggezza utili alle scelte che dovremo fare per crescere insieme alle nostre imprese. Non a caso, uno dei momenti della nostra Assemblea sarà proprio dedicato al confronto con due past-president dei Gruppi delle due province”.

“Al centro dei lavori, ci sarà soprattutto il tema del ruolo dei giovani per il futuro dell’economia del Paese, in un panorama caratterizzato da una crescente tendenza al populismo” evidenzia ancora il Presidente del Gruppo.

Il programma

Ad aprire l’Assemblea, dopo l’introduzione di Giacomo Riva, sarà l’intervento di Giorgio Arfaras, Direttore della Lettera Economica, Centro Luigi Einaudi, con L’economia al tempo dei populismi.

A seguire, Sergio Arcioni, past President del Gruppo Giovani Imprenditori Lecco, Sergio Schena, past President del Gruppo Giovani Imprenditori Sondrio e Matteo Dell’Acqua, Presidente del Comitato Giovani Imprenditori Lombardia, si confronteranno sul tema I Giovani Imprenditori di Confindustria: una storia che porta al futuro.

La sfida 4.0, fra risorse umane e investimenti è invece il titolo del confronto fra Fabio Esposito, General Manager di Ghelfi Ondulati, Giovanni Abati, Direttore territoriale Como e Lecco di UBI banca e Romina Fiaschè, Responsabile Distretto Brianza Lecco e Valtellina di Synergie.

A moderare i lavori il giornalista de Il Foglio, Alberto Brambilla. Le conclusioni saranno invece affidate al Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva.