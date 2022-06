Assoconsult rappresenta le imprese di Management Consulting italiane e internazionali

“Una Assoconsult più forte per dare più valore agli associati”

ROMA – Luigi Riva è il nuovo Presidente di Assoconsult, l’Associazione Confindustriale che rappresenta le imprese di Management Consulting italiane ed internazionali che operano nel nostro Paese. A ratificare la nomina di Riva è stata l’Assemblea di Assoconsult riunita oggi a Roma.

Luigi Riva, 56 anni sposato e padre di due figli, è nato a Lecco. Dopo la laurea in Ingegneria presso il Politecnico di Milano e un Master in Bocconi entra immediatamente nel mondo della consulenza. Nel 2000 fonda Strategic Management Partners di cui è Presidente. In vent’anni l’azienda ha intrapreso un percorso di crescita che l’ha portata ad essere oggi un riferimento nel settore, con una squadra di oltre 200 professionisti e cinque sedi in Italia (Milano, Genova, Napoli, Roma e Verona). Riva ha seguito negli anni numerosi progetti di riorganizzazione per le maggiori aziende nazionali. Attualmente segue con particolare attenzione l’area strategy.

La sua esperienza in Assoconsult cominciata nel 2013 lo ha visto ricoprire diversi ruoli: da responsabile Area Nord e responsabile Progetto PMI con la presidenza Capè, fino al ruolo di Vicepresidente con la presidenza Morelli. Come Vicepresidente ha rappresentato le aziende italiane e ha curato l‘organizzazione e lo sviluppo associativo. Ha diretto il progetto per Confindustria relativo alla definizione del nuovo modello di gestione dei servizi e delle convenzioni nel sistema Confindustria e del ruolo di Confindustria Servizi, e ha partecipato attivamente ad importanti progetti, tra cui Innovazione, Sostenibilità e Advocacy e il progetto Networking.

“Negli ultimi anni la nostra associazione è molto cresciuta in linea con la mission definita. Ringrazio l’amico Marco Valerio Morelli per l’importante lavoro fatto durante il suo mandato e per i tanti risultati ottenuti. Di questi mi piace ricordare la crescita del numero di associati nonostante il periodo Covid; l’aumento della visibilità dell’asociazione sui media e presso le Istituzioni e il nuovo modello di governance attraverso le figure dei Vicepresidenti con deleghe operative e dei responsabili dei Gruppi di Lavoro. Per affrontare le tante sfide lanciate dobbiamo ora lavorare ad una Assoconsult più forte per dare più valore agli associati. Il mio impegno in particolare sarà di allargare la nostra associazione a professioni vicine al mondo della consulenza più tradizionale (Grandi Studi Legali, società M&A, digital & IT, etc.); l’impegno di tutti riguarderà lo sviluppo associativo, individuando e portando in associazione nuove specifiche realtà. Senza snaturare il concetto alto di Consulenza, ma tenendo presente le tante e mutevoli trasformazioni che il nostro settore ha vissuto negli ultimi anni”.

I cinque Vicepresidenti scelti da Riva per la Governance di Assoconsult sono:

Alberto Antonietti – Accenture | Delega all’Innovazione

Pierluigi Brienza – Deloitte Consulting | Delega ai Rapporti Istituzionali e al PNRR

Felice Chierichetti – NTT Data | Delega all’Organizzazione e ai Servizi agli associati

Gianluca Comin – Comin & Partners | Delega alla Comunicazione e Advocacy della Consulenza

Valerie Schena Ehrenberger – Valtellina Lavoro | Delega al Capitale Umano e Consulenza al Femminile

Cos’è Assoconsult

Costituita nel 1997, Confindustria Assoconsult è l’Associazione che rappresenta le imprese di Consulenza di Management presenti in Italia. Ogni anno, Assoconsult in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata, rende noto i risultati dell’Osservatorio sul mercato della consulenza, fornendo dati sull’andamento del settore e sulle singole practices della consulenza, per misurare il valore creato dalle aziende in termini di fatturato, di impiego di risorse intellettuali, di impatto sull’economia e sulla modernizzazione del Paese. Assoconsult si impegna a diffondere la conoscenza delle migliori tecniche di strategia e management per accrescere efficienza e competitività delle aziende e della Pubblica Amministrazione. La mission è dare valore alla Consulenza, supportando in modo visibile ed efficace le organizzazioni di tutti i comparti pubblici e privati per accrescere la capacità competitiva globale del sistema Italia, promuovendo il ruolo e l’immagine dei consulenti. www.assoconsult.org