Confindustria: incontro per approfondire il Collegato Lavoro 2025

Appuntamento per gli associati dedicato alla gestione del rapporto di lavoro della Legge 203/2024

L’evento si terrà mercoledì 12 marzo alle ore 15:00

LECCO – Confindustria Lecco Sondrio propone un incontro informativo per avere tutti gli aggiornamenti e le risposte puntuali su riguardanti il nuovo Collegato Lavoro 2025 – Legge n. 203/2024. La legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio ha introdotto diverse novità nelle normative che attengono alla gestione del rapporto di lavoro.

L’incontro finalizzato ad approfondire il tema in merito all’applicazione concreta delle nuove norme del Collegato Lavoro 2025 per avere una visione organica delle disposizioni di riferimento si terrà tiene mercoledì 12 marzo a partire dalle ore 15.00 (sede di Lecco, in collegamento con la sede di Sondrio).

Fabio Usuelli, Responsabile Area Relazioni Industriali di Confindustria Lecco e Sondrio, con i Funzionari d’Area Maria Rosaria Annicchiarico, Giovanni Gianola, Giorgio Petrelli e Maria Grazia Viganò, oltre a Stefania Palma, Responsabile Area Education dell’Associazione, illustreranno nel dettaglio tutte le novità. Riprendendo anche le normative di riferimento all’interno delle quali si inseriscono, con attenzione particolare a: dimissioni per fatti concludenti, lavoro a termine e somministrato, apprendistato, smart working, conciliazioni sindacali, compatibilità tra cassa integrazione e attività lavorativa.

Su tutti questi e altri punti che riguardano la gestione del rapporto di lavoro, le aziende potranno chiedere chiarimenti e approfondimenti, anche in relazione a questioni specifiche che stanno affrontando nell’applicazione pratica, a fronte di normative di interpretazione non sempre facile.