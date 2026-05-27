Confindustria Lecco e Sondrio all’assemblea nazionale: focus su Europa, energia e imprese

A Roma la delegazione guidata dal presidente Marco Campanari insieme ai rappresentanti del sistema industriale del territorio

“Tempi difficili esigono coraggio”: il richiamo di Giorgia Meloni agli imprenditori durante l’assemblea nazionale di Confindustria

LECCO – Una numerosa delegazione di Confindustria Lecco e Sondrio ha preso parte ieri, martedì 26 maggio, all’assemblea nazionale di Confindustria che si è svolta a Roma, appuntamento annuale dedicato ai principali temi economici e industriali del Paese.

A rappresentare il territorio lecchese e sondriese il presidente Marco Campanari insieme ai vertici dell’associazione, tra cui il vicepresidente Mario Moro, il presidente del Comitato Piccola Industria Gian Luca Bonazzi, il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Alessandro Goretti, i consiglieri Marco Galbiati e Roberto Morganti e il direttore generale Giulio Sirtori. Presente anche Sergio Arcioni, Proboviro di Confindustria a livello nazionale.

Nel corso dell’assemblea si è discusso in particolare di politiche europee, costi energetici e sostegno alle imprese, temi che secondo Campanari rappresentano oggi questioni centrali per il sistema produttivo.

“Fra i molti temi affrontati dal presidente Emanuele Orsini – ha evidenziato il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio – spicca con forza la presa d’atto di come l’Unione Europea si stia dimostrando sempre più largamente inadeguata”.

Campanari ha inoltre sottolineato come criticare l’Europa “non significhi essere anti europei”, ma prendere posizione contro “un’Europa invasiva, che ostacola con norme farraginose ed ideologiche la libera iniziativa dei cittadini e di chi vuole fare impresa”.