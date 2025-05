Confindustria Lecco e Sondrio: Annalisa Rainoldi confermata presidente categoria Legno, Arredo e Design

L’assemblea di categoria si è tenuta ieri, 13 maggio

Confermata la presidente Annalisa Rainoldi per il biennio 2025-27

LECCO / SONDRIO – Annalisa Rainoldi è stata confermata presidente della categoria merceologica Legno, Arredo e Design di Confindustria Lecco e Sondrio. L’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2025-2027 si è tenuta ieri, martedì 13 maggio.

Nel corso della riunione sono stati inoltre eletti il vicepresidente Davide Menicatti (Penz) e il rappresentante Piccola Industria Andrea Mariana (Mariana Luigi), che compongono il Consiglio Direttivo con la presidente Annalisa Rainoldi.

“Ringrazio sinceramente i colleghi per aver rinnovato la loro fiducia nei miei confronti – sottolinea la Presidente della Categoria Annalisa Rainoldi -. Il loro sostegno rappresenta per me un importante stimolo a impegnarmi con ancora maggiore determinazione. Credo fortemente nel valore del lavoro di squadra, capace di valorizzare punti di vista diversi e arricchenti, e credo che il confronto costruttivo sia fondamentale per far avanzare le attività del nostro gruppo e contribuire ad individuare soluzioni concrete alle criticità attuali, senza mai demordere. Tra le priorità da affrontare, vi è senz’altro la carenza di materie prime, una questione particolarmente grave per il nostro settore e, in particolare, per il comparto della prima lavorazione del legno”.