Confindustria Lecco e Sondrio. L’Assessore Guido Guidesi ospite del Consiglio Generale

Guidesi ha presentato le Zone di Innovazione e Sviluppo: strategie e collaborazioni per rafforzare il manifatturiero locale

“Il nostro territorio possiede caratteristiche interprovinciali uniche”

LECCO – L’Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, è intervenuto alla riunione del Consiglio Generale di Confindustria Lecco e Sondrio, introdotto dal Presidente dell’Associazione, Marco Campanari.

L’intervento dell’Assessore ha affrontato diversi temi di rilevanza strategica per il sistema produttivo locale, soffermandosi in particolare sul progetto delle Zone di Innovazione e Sviluppo, inserito tra le principali strategie di politica industriale di Regione Lombardia.

“E’ stato presentato il progetto dedicato alle Zone di Innovazione e Sviluppo, che diventeranno un nuovo punto di riferimento per l’intero comparto manifatturiero. L’obiettivo è individuare e valorizzare le specificità territoriali, sostenendo una pianificazione strategica di settore che coinvolga imprese, università, enti di formazione, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, sistema del credito e istituzioni. Il nostro territorio possiede caratteristiche interprovinciali uniche: per questo è fondamentale lavorare insieme in modo coordinato, così da trasformare gli sforzi comuni in opportunità di crescita condivisa” ha dichiarato l’Assessore Guido Guidesi.

“È un piacere e un onore avere con noi l’Assessore Guidesi, che mantiene con il sistema Confindustria un dialogo costante e tutt’altro che scontato. La sua presenza ci offre l’occasione di approfondire le iniziative della Regione a sostegno del mondo delle imprese, in stretta collaborazione con il sistema produttivo rappresentato da Confindustria – ha continuato il Presidente Marco Campanari – Secondo gli ultimi dati disponibili, il settore manifatturiero contribuisce alla creazione di ricchezza per il 36,2% a Lecco, collocando la provincia al primo posto in Lombardia e al secondo in Italia”.

“Anche Sondrio, con il 20,9%, conferma una struttura produttiva solida e significativa. I nostri territori si distinguono per un’elevata intensità manifatturiera e continuano a basare gran parte del loro sviluppo economico proprio sulla manifattura” ha concluso Campanari.