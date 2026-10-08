Confindustria Lecco e Sondrio, salta la fusione con Como: questo matrimonio non s’ha da fare

Si ferma il percorso avviato per arrivare all’integrazione tra le due associazioni

Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, poche parole sulla decisione: “Dopo un’attenta analisi e diversi confronti, purtroppo non ci sono le condizioni per concretizzare la fusione”

LECCO – Il matrimonio tra Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como non s’ha da fare. Almeno per ora.

Dopo mesi di confronto e approfondimenti, si interrompe il percorso avviato dalle due associazioni per verificare la possibilità di una fusione. Una prospettiva che avrebbe portato a un’unica rappresentanza industriale per un territorio ampio, comprendente le province di Lecco, Sondrio e Como.

Per Confindustria Lecco e Sondrio, la conclusione del percorso arriva senza dichiarazioni particolarmente articolate da parte del presidente Marco Campanari.

Interpellato da Lecconotizie, Campanari sceglie infatti di mantenere il commento su un piano molto sintetico, lasciando intendere che, “dopo un’attenta analisi e diversi confronti, purtroppo non ci sono le condizioni per concretizzare la fusione. Pertanto, il percorso non può che fermarsi”.

Una posizione che non entra nel merito delle singole questioni emerse durante il confronto, ma che accompagna la fine del progetto di fusione senza alimentare, almeno per il momento, un confronto pubblico sulle ragioni della decisione.

Il tema resta comunque quello di quale debba essere, nel prossimo futuro, la dimensione della rappresentanza degli industriali in un territorio che negli ultimi anni ha visto crescere il confronto sulla necessità di mettere maggiormente in rete Lecco, Sondrio e Como.

Il progetto di fusione, dunque, viene accantonato. Non significa però che vengano meno i rapporti tra le due associazioni: la collaborazione resterebbe infatti una possibilità sul tavolo.

A ufficializzare lo stop è stata Confindustria Como, presieduta da Gianluca Brenna. Nel comunicato diffuso dall’associazione comasca si dice che, concluso il periodo esplorativo previsto per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie alla fusione, il Consiglio di Presidenza ha preso atto che “tali condizioni non sussistono”.

La decisione arriva al termine di un lavoro di approfondimento che ha riguardato gli aspetti organizzativi, associativi e strategici dell’ipotesi di integrazione.

Confindustria Como considera comunque il percorso compiuto un’occasione importante di confronto sul futuro della rappresentanza industriale e sulle possibilità di sviluppo del territorio. Il Consiglio di Presidenza ha quindi ritenuto che, allo stato attuale, non ci siano i presupposti per arrivare alla fusione.

Insomma, prendendo in prestito la celebre citazione tratta dai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni: “Questo matrimonio (al momento, ndr) non s’ha da fare”.