Confindustria Lecco Sondrio: ha preso il via la terza edizione di Business Finance Education

Due giornate di approfondimento su finanza aziendale e sostenibilità

Sessione realizzata in collaborazione con BPER, KPMG e Confidi Systema

ERBA – Nel suggestivo Castello di Casiglio a Erba ha preso il via la terza edizione del percorso formativo in Business Finance Education, organizzato da Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio, in collaborazione con i rispettivi gruppi Giovani Imprenditori e con la partnership di BPER, KPMG e Confidi Systema.

Dopo il successo delle passate edizioni, torna l’iniziativa dedicata all’aggiornamento continuo sulle tematiche finanziarie e sugli strumenti aziendali utili a una pianificazione finanziaria efficace, integrando anche i tre pilastri della sostenibilità (ESG).

Il percorso, riservato alle aziende associate a Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio, è rivolto alle figure chiave dell’azienda che si occupano di amministrazione, finanza e strategie di sviluppo, con particolare attenzione alla sostenibilità.

Tra i temi affrontati dai professionisti e partner di BPER, KPMG e Confidi Systema, sono contemplati: la lettura e riclassificazione del bilancio aziendale; gli indici di bilancio e il rendiconto finanziario; la redazione di business plan e dei budget; la valutazione della fattibilità finanziaria di un investimento; come la banca legge e interpreta il bilancio aziendale e gli strumenti finanziari a supporto; il report non finanziario e gli aggiornamenti normativi in tema ESG.

Gli incontri si articolano in due giornate, ciascuna suddivisa in un modulo di 7 ore. Oltre alla sessione del 18 novembre, il percorso prevede un secondo appuntamento, in programma martedì 25 novembre.