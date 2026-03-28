Confindustria Lecco-Sondrio in missione imprenditoriale in Svizzera

Trasferta nel Canton Vallese per visitare impianti produttivi all’avanguardia e sviluppare relazioni

Alla visita hanno partecipato i rappresentati della categoria agro-alimentare di Lecco, Sondrio e Como

LECCO – Trasferta svizzera per la Categoria Merceologica Agro-Alimentare di Confindustria Lecco e Sondrio, che ha organizzato per il 25, 26 e 27 marzo una missione imprenditoriale nel Canton Vallese, con la partecipazione di aziende della filiera agro-alimentare associate a Confindustria Lecco e Sondrio e a Confindustria Como ma anche di realtà afferenti ad altri settori, considerando l’inserimento in programma di un focus sull’industria spaziale.

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per confrontarsi con un ecosistema d’eccellenza, visitare impianti produttivi all’avanguardia e sviluppare relazioni dirette con i vertici della Camera di Commercio e Industria del Vallese.

Il programma ha previsto un focus sulla trasformazione casearia presso Arnold Walker e l’allevamento tradizionale Nez-Noirs, con una serata di degustazione allo Château de Villa, la visita alla casa vinicola Domaines Rouvinez, l’incontro con Valais Excellence e la visita ad Aproz Sources Minérales.

Poi un momento istituzionale presso Constellium in occasione dell’Assemblea Generale della CCI Vallese, accompagnato da un seminario esclusivo sull’industria spaziale e seguito da una cena di networking, un momento dedicato all’innovazione nel beverage, con le visite a Bio Fruits e alla storica realtà produttiva delle Distillerie Morand.