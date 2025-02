Confindustria Lombardia, eletto il nuovo presidente Giuseppe Pasini

Le congratulazioni del presidente lecchese Campanari

“Sono certo che saprà rappresentare una guida forte”

LECCO – È stato eletto il nuovo presidente di Confindustria Lombardia, Giuseppe Pasini, Presidente di Feralpi Group, che raccoglie il testimone da Francesco Buzzella e che, per il prossimo quadriennio, guiderà l’associazione imprenditoriale del sistema Confindustria della regione che è motore economico dell’intero Paese.

Confindustria Lecco e Sondrio è stata sostenitrice convinta della candidatura di Giuseppe Pasini, che siede nel Consiglio Generale dell’Associazione territoriale. La storica realtà produttiva lecchese Caleotto è infatti parte di Feralpi Group.

“Mi congratulo con il collega e amico Giuseppe Pasini: la sua elezione, che abbiamo fortemente voluto, ci rende molto orgogliosi e sono certo che saprà rappresentare una guida forte per la nostra Confindustria Lombardia. Una guida autorevole come richiede il momento: dire che siamo in una delicatissima fase di transizioni e cambiamenti strategici è un’affermazione quasi scontata. La portata dei fenomeni in atto è evidente a tutti e sono estremamente contento del fatto che al vertice dell’associazione d’imprese della regione motore economico del Paese, in questo difficile contesto storico, dopo l’ottima guida di Francesco Buzzella arrivi un imprenditore autorevole come Giuseppe Pasini” evidenzia il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari.

“Troppo spesso la lettura degli indici economici italiani non rende giustizia alla centralità dell’impresa, alla competitività ed agli ottimi risultati del nostro sistema produttivo e industriale. Non nego certamente i molti aspetti critici e la precarietà degli equilibri dei mercati internazionali, ma sono convinto, dati alla mano, della straordinaria capacità delle nostre imprese di ottenere risultati importanti e determinanti per tutto il Paese. La Lombardia è al cuore di un sistema fatto di eccellenze che deve far sentire la propria voce, soprattutto perché si perseguano obiettivi razionali ed autenticamente strategici, e si creino le condizioni strutturali per competere ancora meglio. A Giuseppe Pasini, che ci rappresenterà per i prossimi anni, auguro buon lavoro certo che sapremo raggiungere obiettivi importanti”.