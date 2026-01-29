Confindustria Lombardia porta le PMI a Bruxelles: confronto con le istituzioni europee

Due giorni di incontri tra imprenditori lombardi ed europarlamentari

Al centro semplificazione normativa, fondi europei e innovazione

LECCO – Si è conclusa oggi, mercoledì 28 gennaio, la missione del Comitato Piccola Industria di Confindustria Lombardia a Bruxelles, promossa per portare all’attenzione delle istituzioni europee le istanze delle piccole e medie imprese lombarde. La delegazione, guidata dal presidente Giorgio Luitprandi e accompagnata dalla rappresentanza di Confindustria presso l’Unione Europea, ha incontrato europarlamentari e funzionari delle principali direzioni della Commissione europea.

Nel corso della due giorni sono stati affrontati alcuni dei dossier ritenuti centrali per il sistema produttivo lombardo: dalla semplificazione normativa per le PMI alla nuova definizione di small mid-caps, passando per il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale europeo, l’intelligenza artificiale come leva per l’innovazione industriale e i meccanismi di funzionamento dei fondi europei.

A tracciare un bilancio della missione è stato il presidente della Piccola Industria di Confindustria Lombardia, Giorgio Luitprandi. “Gli imprenditori lombardi vedono sempre più nell’Unione Europea – con le sue rigidità normative, iper-regolamentazioni e approcci ideologici – un ostacolo al fare impresa, un freno all’innovazione”, ha dichiarato, sottolineando come “tra visione industriale e approccio burocratico, a prevalere sia spesso quest’ultimo”. Luitprandi ha evidenziato che l’obiettivo principale della missione era “ascoltare ed essere ascoltati”, giudicando positivo il confronto avviato, ma ha aggiunto che “i tempi di reazione e di cambiamento delle istituzioni europee risultano incompatibili con le esigenze dell’economia e con la competizione globale”.

Durante la prima giornata di lavori, la delegazione lombarda ha incontrato gli europarlamentari italiani Carlo Fidanza, Giorgio Gori, Massimiliano Salini, Benedetta Scudieri e Isabella Tovaglieri, confrontandosi sui principali temi all’ordine del giorno dell’attività dell’Europarlamento. La missione è stata introdotta, nella sede di Confindustria a Bruxelles, dal direttore Affari Europei Matteo Borsani, mentre a Casa Lombardia gli imprenditori sono stati accolti dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, con il quale sono state approfondite le principali sfide del sistema lombardo in ambito europeo.

Alla missione hanno preso parte, per il Comitato regionale Piccola Industria, i presidenti delle realtà territoriali di Como, Cremona, Alto Milanese, Assolombarda, Varese, Lecco e Sondrio, Brescia, oltre al presidente regionale Luitprandi. Agli incontri hanno partecipato anche diversi rappresentanti della Commissione europea, provenienti dalle Direzioni generali Segretariato generale, Bilancio, Connect e Grow.

In parallelo alla missione istituzionale, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, è stato inoltre organizzato un incontro B2B tra l’azienda belga Valens SA/NV e l’italiana Edilmatic.