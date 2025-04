Confindustria. Roberto Morganti rieletto presidente dei Servizi Innovativi

Il presidente guiderà la categoria anche per il biennio 2025-2027

Tra le priorità in agenda l’organizzazione dell’evento Rinascimento Digitale, previsto per ottobre 2025 in provincia di Sondrio

LECCO – Roberto Morganti è stato riconfermato alla guida della Categoria Merceologica Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Lecco e Sondrio. L’Assemblea, riunitasi nella giornata di martedì presso la sede lecchese dell’Associazione, ha rinnovato le cariche per il biennio 2025-2027, confermando la fiducia al presidente uscente e delineando un Consiglio Direttivo all’insegna della continuità.

Insieme a Morganti, che guida la Morganti Insurance Brokers, il nuovo direttivo vede la presenza di Emanuele Piasini (Webtek) nel ruolo di Vicepresidente, e dei Consiglieri Luca Genini (Autotorino), Mario Goretti (Agomir) e Andrea Pontiggia (Creeo Studio), quest’ultimo in rappresentanza della Piccola Industria.

“Sono onorato della fiducia dimostrata dai miei colleghi e mi fa particolarmente piacere avere la possibilità di portare avanti iniziative molto interessanti avviate in questi anni: la conferma della composizione del Consiglio assicura continuità alla progettualità per il prossimo futuro”, ha dichiarato Morganti al termine dell’incontro.

Nel solco dell’impegno già tracciato, il gruppo dirigenziale guarda con attenzione ai mesi a venire, focalizzandosi su un appuntamento che si preannuncia di rilievo: “Per i prossimi mesi saremo particolarmente concentrati sull’organizzazione dell’evento ‘Rinascimento Digitale’, programmato per ottobre. Un progetto di sistema che stiamo riempiendo di contenuti per una tappa che possa suscitare interesse non solo sul territorio”, ha aggiunto il Presidente.

Promosso a partire dal 2019 dai gruppi merceologici di una quindicina di Associazioni territoriali del Nord Italia all’interno del Sistema Confindustria, ‘Rinascimento Digitale’ è diventato un momento chiave per riflettere sui temi della transizione digitale e sul suo impatto a livello umano, sociale ed economico. L’appuntamento, itinerante e a cadenza annuale, nel 2025 farà tappa in provincia di Sondrio proprio grazie all’impegno della Categoria Merceologica Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Lecco e Sondrio.

Un segnale, questo, di come il territorio continui a giocare un ruolo attivo nel dibattito sull’innovazione, affermando con forza la propria presenza nel panorama industriale e tecnologico nazionale.