Contabilità, il 4 marzo al via il corso di Confcommercio Lecco

Il percorso di livello base teorico-pratico durerà 24 ore

Iscrizioni entro il 24 febbraio

LECCO – Un percorso teorico-pratico di 24 ore complessive per supportare in modo concreto ed efficace quanti vogliono apprendere e utilizzare le principali tecniche contabili o migliorare le proprie conoscenze di base. E’ la proposta di Cat Unione Lecco srl, la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco. Il corso “Contabilità – livello base”, prenderà il via martedì 4 marzo. Le lezioni si terranno presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi 4 a Lecco dalle ore 18 alle ore 21 secondo il seguente calendario: 4-11-18-25 marzo, 1-8-15-22 aprile. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 24 febbraio; è previsto un rimborso pari al 50% della quota per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

Il programma del corso, che vuole fornire una competenza rinnovata e accresciuta a quanti intendono diventare maggiormente spendibili in un mercato del lavoro sempre alla ricerca di figure preparate e formate, è il seguente: riconoscere e contabilizzare fatture di acquisto e di vendita; leggere e contabilizzare una busta paga; contabilizzare movimenti bancari e di prima nota; procedere alla liquidazione IVA e al relativo pagamento; essere in grado di assolvere alle incombenze fiscali quali il versamento delle ritenute; essere in grado di procedere alle scritture di chiusura e riapertura dei conti.

Per informazioni e iscrizioni (da effettuare entro lunedì 24 febbraio) contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it.