Contratti pirata e concorrenza sleale, intesa tra sindacati e imprese. Confartigianato: “Più tutele per tutti”

A sottolinearne l’importanza è Davide Riva, presidente di Confartigianato Imprese Lecco: “L’intesa riconosce il ruolo delle organizzazioni comparativamente più rappresentative, un principio fondamentale per contrastare il dumping contrattuale e garantire tutele salariali adeguate, evitando che contratti sottoscritti da soggetti privi di effettiva rappresentatività generino concorrenza sleale tra imprese e penalizzino i lavoratori”.

Uno degli aspetti più significativi dell’accordo riguarda il riconoscimento dell’autonomia della contrattazione collettiva artigiana, che tiene conto delle caratteristiche delle micro e piccole imprese e delle esigenze dei loro dipendenti. “È importante che venga valorizzata la specificità della contrattazione collettiva dell’artigianato, frutto del confronto tra organizzazioni che conoscono da vicino le caratteristiche delle imprese e le esigenze dei lavoratori”, evidenzia Riva.

L’intesa conferma infatti il ruolo della contrattazione territoriale e individua il contratto collettivo di riferimento sulla base del settore di attività e della natura giuridica dell’impresa, nel rispetto della libertà associativa e dell’autonomia delle parti sociali.

Un altro punto centrale è il welfare contrattuale, garantito attraverso il sistema della bilateralità. L’accordo stabilisce che le prestazioni rivolte alla generalità dei dipendenti, quando quantificabili ed esigibili, possano concorrere alla determinazione del trattamento economico complessivo. Un riconoscimento importante per il comparto artigiano, dove gli enti bilaterali offrono strumenti di sostegno e prestazioni integrative a lavoratori e imprese, anche attraverso un modello consolidato in Lombardia. La contrattazione, inoltre, non viene considerata soltanto uno strumento di tutela salariale, ma anche una leva per promuovere sicurezza sul lavoro, formazione e sviluppo delle competenze, contribuendo alla qualità dell’occupazione e alla competitività aziendale.

L’accordo apre infine la strada a un ulteriore confronto sulla misurazione della rappresentatività delle organizzazioni datoriali, attraverso criteri che considerino sia la diffusione dei contratti collettivi sia la consistenza delle imprese associate e il radicamento territoriale.

Per Confartigianato Lecco, il risultato rappresenta un passo importante verso un sistema di relazioni industriali più equilibrato, capace di tutelare i lavoratori senza penalizzare le imprese che applicano correttamente i contratti. “Rafforzare la contrattazione significa tutelare il lavoro, riconoscere il valore della rappresentanza e sostenere le imprese che rispettano le regole – conclude Davide Riva –. È attraverso il confronto tra soggetti realmente rappresentativi che si possono costruire salari adeguati, diritti effettivi e condizioni di competitività corrette per il sistema produttivo”.