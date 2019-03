Mercoledì 6 marzo, a partire dalle 9.30, appuntamento presso la sede di Confindustria

Incontro dal titolo “Contributo ambientale Conai: adempimenti e novità”

LECCO – Confindustria Lecco e Sondrio, in collaborazione con Conai, propone alle imprese un approfondimento sulla disciplina del contributo ambientale sugli imballaggi, in calendario per la mattina di mercoledì 6 marzo, a partire dalle 9.30, presso la sede lecchese dell’Associazione e in collegamento con quella di Sondrio.

L’occasione è offerta dalla recente pubblicazione della nuova Guida all’adesione e all’applicazione del contributo ambientale per l’anno 2019, che ha reso opportuna l’organizzazione di un momento informativo per illustrare gli adempimenti e le procedure connesse alla gestione degli imballaggi che riguardano i produttori, ma anche gli utilizzatori.

Dedicato in particolare a quanti, all’interno delle imprese, svolgono le funzioni di Responsabile amministrativo o ambientale, l’incontro dal titolo Contributo ambientale Conai: adempimenti e novità si focalizzerà su:

Cenni sul Sistema Conai;

La Guida al contributo ambientale Conai con i principali adempimenti e le novità 2019;

La nuova definizione di “prima cessione” e le novità procedurali per i commercianti di imballaggi vuoti;

La diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica e carta.

Interverranno Andrea Barison e Rino Ceft, Area Ambiente e Sicurezza di Confindustria Lecco e Sondrio, oltre a Irene Piscopo, Area Consorziati Conai.