Conviviale condivisa per i soci di Confindustria Lecco Sondrio e Confindustria Como

Momento conviviale presso La Fiorida Agri Relais di Mantello, inaugurando una nuova tradizione

LECCO/SONDRIO – Si è tenuto ieri, mercoledì 8 luglio, presso La Fiorida Agri Relais di Mantello (SO), un momento conviviale organizzato da Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como per le imprenditrici e gli imprenditori associati.

È stata così inaugurata la nuova tradizione di un appuntamento estivo che, con una larghissima partecipazione da parte dei rappresentanti delle imprese aderenti alle due Associazioni, ha replicato il successo della cena che si tiene nel mese di dicembre e segnato un nuovo, significativo, passo nel percorso di aggregazione in atto.

Nel suo saluto, il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio Marco Campanari ha sottolineato: “Questa sera siamo numerosissimi, e di questo vi ringrazio: ringrazio ciascuno di voi per la presenza. Una presenza che dimostra, in modo chiaro e tangibile, quanto sia vera un’osservazione che non faccio per la prima volta: il processo di aggregazione richiede tempo, pazienza, numerosi passaggi, e deve ancora raggiungere il suo traguardo finale, che dista ormai meno di un anno. Eppure, noi, a quel punto, ci siamo già arrivati: nella pratica stiamo già lavorando assieme. Abbiamo già molti progetti comuni. E questi progetti, giorno dopo giorno, crescono. Se questo appuntamento è speciale, e lo è, per il clima di armonia che si è creato tra noi, non è certo un caso isolato. Ne seguiranno molti altri, nel breve come nel medio periodo, perché stiamo guardando a un futuro i cui contorni li abbiamo già disegnati, insieme”.

“Le organizzazioni – ha dichiarato Gianluca Brenna, Presidente di Confindustria Como – si costruiscono con gli atti formali, ma le comunità nascono dall’incontro tra le persone. Questa serata rappresenta qualcosa di più di un momento conviviale. È il segno di un percorso che sta rafforzando il senso di appartenenza a una comunità imprenditoriale sempre più ampia. L’integrazione tra le nostre Associazioni è un progetto che guarda al futuro e che trova il suo fondamento nella partecipazione, nella fiducia reciproca e nella convinzione che insieme possiamo esprimere ancora più valore per le imprese e per il territorio. La partecipazione così numerosa a questo primo appuntamento estivo dimostra che il futuro della nostra aggregazione è già iniziato”.