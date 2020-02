Coronavirus. Sospeso lo sportello al Centro per l’Impiego

Front Office sospeso al Centro per l’Impiego di Lecco e Merate

La decisione della Provincia: “Impossibile adottare precauzioni”

LECO – Il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli ha firmato oggi un decreto che dispone la sospensione dei servizi di front office dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate e dello Sportello Caldaie da mercoledì 26 febbraio fino a revoca.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto, alla luce dei chiarimenti trasmessi da Regione Lombardia, non risulta possibile adottare misure precauzionali per l’attività svolta negli uffici di front office, nei quali non è presente una logistica idonea a impedire il contatto fisico diretto fra gli operatori della Provincia e gli utenti, quali vetri separatori o spazi per delimitatori di fila.

Pertanto i seguenti servizi sono garantiti in modalità informatica e telefonica:

Centro per l’impiego di Lecco

· 0341 295485

· centroimpiego.lecco@provincia.lecco.it

· provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Centro per l’impiego di Merate

· 0341 295702

· centroimpiego.merate@provincia.lecco.it

· provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Sportello Caldaie

· 0341 295235 / 266

· sportellocaldaie@provincia.lecco.it

· provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it